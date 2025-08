Großer Wirbel um Star-Torwart! Gianluigi Donnarumma vor Transfer-Überraschung des Sommers?

Gianluigi Donnarumma könnte Paris Saint-Germain in diesem Sommer verlassen. Hinter den Kulissen arbeitet der Klub bereits intensiv an einer möglichen Verpflichtung von Lucas Chevalier.

Der 23-jährige Torwart vom OSC Lille gilt als aussichtsreicher Nachfolger. PSG-Boss Luis Campos kennt Chevalier aus seiner Zeit in Lille und will ihn unbedingt nach Paris holen. Die Zukunft von Gianluigi Donnarumma hängt dagegen in der Schwebe.

Gianluigi Donnarumma vor ungewisser Zukunft

Der französische Experte Patrick Guillou meint gegenüber „Sky Sport„: „Wenn Chevalier kommt, wird Donnarumma gehen. Im WM-Jahr kann er sich nicht erlauben, ein Jahr auf der Bank zu sitzen.“ Zudem hält PSG-Coach Luis Enrique Chevalier für besser geeignet, vor allem bei Flanken, im Aufbauspiel und beim Spielverständnis.

Chevalier überzeugte in der Ligue 1 und wurde zum besten Torhüter der Vorsaison gewählt. Bei 34 Einsätzen kassierte er nur 36 Gegentore. Guillou erklärte: „Chevalier hat sehr gute Reflexe und ist sehr gut im Eins-gegen-eins. Enrique will genau so einen Torwart.“ PSG bringt damit neue Konkurrenz ins Team.

Chevalier schon lange auf dem PSG-Radar

Campos versucht, Chevalier bereits seit zwei Jahren nach Paris zu holen. Der 1,89 Meter große Schlussmann durchlief ein starkes Karrierewachstum. Nach einer Leihe zu Valenciennes in die Ligue 2 ist er seit 2022 die Nummer eins bei Lille. Außerdem ist er mittlerweile hinter Maignan die Nummer zwei bei der Equipe Tricolore.

Chevalier spielte auch in der Champions League auf höchstem Niveau. Guillou betont: „In der vergangenen Spielzeit hat er in den Topspielen der Champions League phänomenal gehalten.“ Seine Libero-ähnliche Spielweise und seine präzisen Pässe machen ihn für Enrique besonders interessant. Ein Wechsel könnte für Gianluigi Donnarumma ernsthafte Konsequenzen haben.

