Borussia Dortmund: Horror vor Champions-League-Duell! BVB-Gegner geht unter

Nach einer eher mäßigen ersten Saisonhälfte scheint Borussia Dortmund immer mehr in Fahrt zu kommen. Die Siege gegen Union Berlin und St. Pauli dürften dem BVB Auftrieb geben – und der dürfte auch bitter nötig sein.

Denn schon am Dienstag (4. März) wartet auf Borussia Dortmund das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen OSC Lille. Wenige Tage vor dem Duell gegen den BVB müssen die Franzosen nun einen heftigen Rückschlag hinnehmen – sie erleben einen echten Horror-Abend!

Borussia Dortmund: Lille kassiert Klatsche gegen PSG

Paris Saint-Germain ist auch in dieser Saison in der Ligue 1 das Maß aller Dinge. Dem Abgang von Superstar Kylian Mbappe zum Trotz spielt die Mannschaft von Luis Enrique groß auf und dominiert die französische Liga nach allen Regeln der Kunst. Das hat nun auch der OSC Lille am eigenem Leib erfahren müssen.

Denn der Dortmunder Achtelfinalgegner musste am Samstagabend (1. März) eine heftige 1:4-Klatsche gegen PSG hinnehmen. Bereits nach 37 Minuten hatten die Hauptstädter mit 4:0 in Front gelegen und im zweiten Durchgang in den Verwaltungsmodus geschaltet. Lilles Anschlusstreffer durch Stürmer-Star Jonathan David zehn Minuten vor Schluss war letztendlich nur Ergebniskosmetik.

Lille-Trainer nimmt Verantwortung auf sich

Lilles Trainer Bruno Genesio nahm die Klatsche im Pariser Parc de Princes nach Schlusspfiff auf sich: „Ich übernehme die volle Verantwortung für dieses Nicht-Spiel, vor allem für die erste Halbzeit, für die schlechten taktischen Entscheidungen, für das eingesetzte System. Es gibt Abende, an denen wir weniger inspiriert sind, und das war heute Abend der Fall“.

Für den LOSC gilt es nun darum, die herbe Schlappe gegen PSG schnellstmöglich aus dem Kopf zu bekommen. Gegen Borussia Dortmund müssen die Franzosen ein anderes Gesicht zeigen – andernfalls könnte der BVB wohl leichtes Spiel haben.