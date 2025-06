Klub-WM: Irrer Doppelschlag und Blitz-Rot! Nächstes Team blamiert sich bis auf die Knochen

Erst am Donnerstagabend (19. Juni) setzte es bei der Klub-WM 2025 in den USA die erste ganz dicke Überraschung. Mit Botafogo gewann der amtierende Südamerika-Meister gegen den amtierenden Champions-League-Sieger aus Paris. Der französische Hauptstadt-Klub verlor gegen die Brasilianer mit 0:1. Der Jubel bei den Südamerikanern kannte im Anschluss keine Grenzen.

Doch damit nicht genug: Denn die Geschichte wiederholte sich nur wenige Stunden später. Mit Flamengo war es erneut ein brasilianisches Team, das eine europäische Spitzenmannschaft schockte. Dieses Mal erwischte es den FC Chelsea, der sein zweites Spiel beider Klub-WM mit 1:3 verloren hat.

Klub-WM: Flamengo schockt Chelsea

Es ist kaum zu fassen! Die brasilianischen Klubs schocken die europäischen Giganten. Erst Botafogo, jetzt Flamengo. Der südamerikanische Traditionsklub drehte das Spiel gegen die „Blues“ und führt nun die Gruppe mit zwei Siegen aus zwei Spielen an – was eine Überraschung!

Die Londoner gingen früh durch Pedro Neto in Führung, doch in Halbzeit zwei drehten die Brasilianer auf und drehten die Partie innerhalb von drei Minuten. In der 62. und in der 65. Minute traf Flamengo und ging so in Führung. Und Chelsea? Bei den Londonern saß der Frust tief.

Blitz-Rot für Chelsea-Stürmer

Denn nur drei Minuten nach der Flamengo-Führung flog ein Chelsea-Akteur vom Platz. Stürmer-Star Nicolas Jackson ließ sich zu einer üblen Aktion hinreißen und musste so vorzeitig duschen gehen. Er verlor am rechten Flügel den Ball und traf im Nachsetzen Ayrton mit voller Wucht am Sprunggelenk. Besonders bitter: Der Senegalese war erst vier Minuten zuvor eingewechselt worden.

So musste der Favorit die letzten 20 Minuten zu zehnt spielen. Doch anstatt noch einmal heranzukommen, spielte Flamengo es lässig runter und kam in der 83. Minute sogar noch zum dritten Treffer. Die Klub-WM hat nach der Pleite von PSG ihre zweite ganz dicke Überraschung erlebt.