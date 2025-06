Klub-WM: Jetzt steht es fest! Entscheidung vor Turnierstart gefallen

Der Los Angeles FC hat sich für die Klub-WM in den USA gesichert. Nach dem Ausschluss von Club León setzte sich der LAFC im Entscheidungsspiel gegen Club América mit 2:1 nach Verlängerung durch. Gespielt wurde im heimischen BMO Stadium in Los Angeles.

Damit steht der 32. und letzte Teilnehmer der Klub-WM fest. Somit haben nicht nur die Veranstalter sondern auch die Gegner in der Gruppe D Gewissheit, die wochenlang auf eine Entscheidung warten mussten.

Spannung pur: LAFC sichert Klub-WM-Start

Das entscheidende Tor erzielte Denis Bouanga in der 115. Minute. Zuvor hatte Brian Rodriguez die Mexikaner per Elfmeter in Führung gebracht. Kurz vor Schluss rettete Igor Jesus Los Angeles mit seinem Ausgleichstor in die Verlängerung. Trainer Steven Cherundolo kann auf diese Leistung seiner Mannschaft stolz sein. Der LAFC ersetzt Club León in Gruppe D der Klub-WM.

Die Gegner in der Gruppe sind der FC Chelsea, Espérance Tunis und Flamengo Rio de Janeiro. Los Angeles ist neben Inter Miami und den Seattle Sounders der dritte US-Teilnehmer, der sich für das Turnier qualifiziert hat.

Klub-WM lockt Topklubs aus aller Welt

Als Vertreter der CONCACAF hat LAFC nun 9,55 Millionen US-Dollar (rund 8,4 Millionen Euro) an Prämien bereits sicher. Teams sollen bei dem mit insgesamt rund 1 Milliarde US-Dollar dotierten Turnier bei entsprechendem Erfolg mehr als 100 Millionen US-Dollar einnehmen können. Beim LAFC spielen bekannte Stars wie Hugo Lloris und Olivier Giroud, die das Team zusätzlich stärken könnten.

Mit Bayern München und Borussia Dortmund sind auch deutsche Spitzenklubs dabei. Das auf 32 Vereine erweiterte Turnier verspricht spannenden Fußball. Los geht’s mit der Klub-WM am 15. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Inter Miami und Al Ahly.

