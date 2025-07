Urlaub: Jetzt steht es fest! In diese Länder reisen weltweit die meisten Menschen

Wenn es um den Urlaub geht, dann gehen die Geschmäcker weit auseinander. Viele Menschen, auch viele Deutsche, präferieren die Reise im eigenen Land. Ob nach Bayern in die Berge oder in den Norden zur See – auch Deutschland hat viele beliebte Reiseziele zu bieten.

Andere Menschen wiederum scheinen gar nicht weit genug wegfliegen zu können. Sie zieht es oftmals sogar auf einen anderen Kontinent, um dort neue Kulturen und Eindrücke erleben zu können. Doch was sind eigentlich die beliebtesten Urlaubsländer weltweit? Ein Ranking zeigt, wo die meisten Menschen im Jahr 2024 ihren Urlaub verbracht haben.

Hier verbringen die meisten Menschen ihren Urlaub

Der Tourismus ist mittlerweile wieder auf dem Niveau, wie vor der Corona-Pandemie. Immer mehr Menschen reisen in den Urlaub und besuchen andere Länder. Die Welttourismusorganisation UN Tourism hat im letzten Jahr circa 1,47 Milliarden internationale Ankünfte gezählt. Ein Ranking zeigt außerdem, was die meistbesuchten Ländern 2024 waren, wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Hast auch du hier deinen Urlaub verbracht? Das sind die Plätze 20 bis 11 der Liste der meistbesuchten Länder der Welt:

Platz 20: Indien

Indien Platz 19: Niederlande

Niederlande Platz 18: Hongkong (in China; wird allerdings noch eigenständig geführt)

Hongkong (in China; wird allerdings noch eigenständig geführt) Platz 17: Malaysia

Malaysia Platz 16: Portugal

Portugal Platz 15: Saudi-Arabien

Saudi-Arabien Platz 14: Vereinigte Arabische Emirate

Vereinigte Arabische Emirate Platz 13: Österreich

Österreich Platz 12: Thailand

Thailand Platz 11: Griechenland

In Indien wurden 2024 20,6 Millionen internationale Ankünfte registriert, kurz davor liegen die Niederlande mit 21,3 Millionen. Rang 15 belegt Saudi-Arabien mit 29,7 Millionen Besuchern. Eine Zahl, die auffällt, denn 2019 wurden gerade mal 17,5 Millionen internationale Ankünfte registriert. Österreich (32,2 Millionen), Thailand (35,5 Millionen) und Griechenland (36 Millionen) belegen Platz 13 bis elf. Auch hier stiegen die Zahlen an, allerdings um 4,2 (Österreich), 26,3 (Thailand) und 9,8 (Griechenland) Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

+++Urlaub am Gardasee: Riesen-Fische im Wasser! Experten schlagen Alarm+++

Deutschland liegt bei den Top Ten

Und wie sieht es mit den Top Ten aus? Auch Deutschland sichert sich einen Platz unter den zehn meistbereisten Ländern. Anscheinend hat auch der Urlaub in der Bundesrepublik seine Reize.

Platz 10: Japan

Japan Platz 9: Deutschland

Deutschland Platz 8: Großbritannien

Großbritannien Platz 7: China

China Platz 6: Mexiko

Mexiko Platz 5: Italien

Italien Platz 4: Türkei

Japan (36,9 Millionen internationale Ankünfte) belegt den zehnten Platz der meistbesuchten Reiseziele. Urlauber werden vor allem durch die Schwäche des Yen angelockt, wodurch das Land für viele erschwinglich geworden ist. Im Vergleich zu 2023 reisten im letzten Jahr 47 Prozent mehr ausländische Touristen nach Japan!

Auch interessant: Will niemand mehr Urlaub an Nordsee und Ostsee machen? Es wird immer deutlicher

In Deutschland wurden 37,5 Millionen Besucher registriert, was ein Plus von 7,8 Prozent ist. Vor allem Städte- und Kulturreisende zieht es in die Bundesrepublik. In Mexiko kamen 2024 45 Millionen Menschen (plus 7,4 Prozent) an. Bei China und Großbritannien (mutmaßlich rund 39 Millionen Besucher) handelt es sich lediglich um Schätzungen von Tourism UN. Beide Länder haben die Infos bislang noch nicht veröffentlicht.

Das sind die drei meistbesuchten Urlaubsländer

Nun kommt die Antwort auf die Frage, auf die alle gewartet haben. Was ist denn nun das meistbereiste Land der Welt? Auf Platz 3 liegen die Vereinigten Staaten von Amerika. 2024 wurden hier unfassbare 72,4 Millionen internationale Ankünfte registriert! Dabei sind die USA anscheinend das einzige Land, dessen Einreisezahl einbüßen musste. 2019 gab es nämlich noch rund 79,4 Millionen Ankünfte. Scheinbar reagieren Urlauber auf die nicht gerade willkommene Einreisepolitik von US-Präsident Donald Trump, indem sie gar nicht mehr in das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ reisen.

+++Familie kehrt aus Urlaub zurück – als sie in ihre Küche kommen, trifft sie der Schlag+++

Platz 2 belegt Spanien mit insgesamt 93,8 Millionen Besuchern aus dem Ausland. 2019 waren es noch rund zehn Millionen weniger! Das schöne Wetter, die pulsierenden Städte und die willkommene Kultur scheinen es Urlaubern aus der ganzen Welt angetan zu haben. Zuletzt demonstrierten die Menschen in Spanien sogar gegen des Übertourismus – vor allem auf Mallorca gehen die Einheimischen aktuell auf die Barrikaden (>>hier mehr dazu).

Mehr News:

Und welches Land kann sich die Krone des meistbereisten Landes 2024 aufsetzen? Frankreich liegt auf Platz 1! Rund 102 Millionen (!) Ankünfte aus dem Ausland wurden hier im letzten Jahr registriert (circa zwei Prozent mehr als im Vorjahr). Besonders die Hauptstadt Paris zieht jährlich zahlreiche Touristen an. Zudem wurden die Olympischen Spiele und die Paralympics im letzten Jahr in der „Stadt der Liebe“ ausgetragen, was den Touristenzahlen zugute kam.