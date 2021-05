Borussia Dortmund: Irres Gerücht – plötzlich fällt SEIN Name

Dortmund. Der BVB würde im Sommer gerne einen neuen Keeper holen. Roman Bürki soll Borussia Dortmund verlassen, ein zuverlässiger Rückhalt muss her!

Namen sind bislang zahlreiche gefallen, der Großteil aus der Bundesliga und ein paar aus dem Ausland. So richtig heiß ist bislang keine Spur geworden. Jetzt könnte sich für Borussia Dortmund aber eine neue Option auftun.

Borussia Dortmund: Wird Juve-Keeper ein Thema?

Die Wechselgedanken eines Top-Klubs könnten dafür sorgen, dass ein Keeper mit großer internationaler Erfahrung im Sommer zu haben ist.

Bei Borussia Dortmund wird über die Torhüter spekuliert. Foto: David Inderlied/Kirchner-Media/pool

Wie die „Gazetta dello Sport“ berichtet, ist Juventus Turin heiß auf eine Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma. Der designierte Nachfolger von Gianluigi Buffon ist im kommenden Sommer ablösefrei zu haben. Es ist kein Geheimnis, dass Juventus Turin den aktuell vielleicht besten italienischen Torwart gerne in den eigenen Reihen hätte.

Ein Wechsel von Donnarumma könnte eine Transferwelle lostreten. Foto: imago images/LaPresse

Allerdings wird das keine günstige Angelegenheit. Dem Bericht zufolge fordert Donnarummas Berater Mino Raiola ein jährliches Gehalt von 10 Millionen Euro – netto wohlgemerkt.

Sollte Donnarumma kommen, müsste Stammkeeper Wojciech Szczesny gehen, denn zwei teure Torhüter will Juventus Turin sich nicht leisten.

Wojeich Szczesny könnte ein Kandidat für den BVB sein. Foto: imago images/Independent Photo Agency

Da käme dann Borussia Dortmund ins Spiel. Wojciech Szczesny weist eine große Erfahrung auf, kommt in seiner Karriere schon auf 64 Spiele im internationalen Wettbewerb für die Top-Klubs FC Arsenal, AS Rom und Juventus Turin.

Allerdings gibt es einen großen Haken. Szczesny besitzt bei Juventus Turin noch einen Vertrag bis 2024, wird also bei einem Marktwert von geschätzten 35 Millionen Euro kein Schnäppchen. Hinzu kommt ein üppiges Gehalt. Die Tendenz geht deshalb eher Richtung Premier League.

Szczesny reiht sich in Kandidaten-Liste ein

Szczesny ist der nächste prominente Name auf der Liste der BVB-Kandidaten für den Platz im Tor. Zuvor wurde bereits über eine Verpflichtung von Unai Simon (>> hier mehr) spekuliert, ebenso wie über weitere bekannte und weniger bekannte Namen >>

Borussia Dortmund wird mit ihm in Verbindung gebracht. Foto: imago images/LaPresse

