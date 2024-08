DAZN: Vor Bundesliga-Start lässt der Streaming-Dienst die Katze aus dem Sack

Paukenschlag, bevor es in der Bundesliga wieder losgeht! Am kommenden Freitag startet Deutschlands höchste Profi-Liga wieder in den Spielbetrieb. Mit dem Duell des deutschen Meisters Bayer Leverkusen in Gladbach geht es los – DAZN überträgt die Begegnung.

Auch in der neuen Spielzeit sind die Freitags- und Sonntagsspiele trotz Streitereien mit der DFL (hier mehr dazu erfahren) bei DAZN zu sehen. Dabei verzichten müssen die Zuschauer auch nicht auf eines der bekanntesten Moderations-Gesichter.

DAZN: Vertrag verlängert!

Die Rede ist von Laura Wontorra, der Moderations-Allzweckwaffe im deutschen Fernsehen. Bundesliga, Champions League, Länderspiele – aber auch Koch-Shows und Unterhaltungsprogramm zählen zu ihrem Metier. Kein Wunder, dass sich der Streaminganbieter um einen neuen Vertrag mit ihr bemüht hat.

Am Montag (19. August) bestätigte der Sender die Einigung. „Pünktlich zum Ende der Sommerpause haben DAZN und Laura Wontorra ihre Zusammenarbeit verlängert“, heißt es in einer Mitteilung. Weitere Details verrät Wontorra in der „Bild“.

„Ich habe zunächst einmal für die neue Saison bis zum Ende der aktuellen Rechteperiode der Bundesliga verlängert“, erklärt sie dort. Bedeutet: Erstmal unterschreibt sie nur für ein weiteres Jahr. Zu unsicher ist die Zukunft des Streaminganbieters, der bei der Ausschreibung der Rechte ab 2025/2026 einen großen Streit losgetreten hat.

Wontorra muss sich gedulden

Wie es nach dieser Saison weitergehe, wolle sie mit den Verantwortlichen besprechen, sobald die Rechtesituation geklärt sei. Wontorra weiß also, dass sie sich gedulden muss – ebenso wie bei ihrem ersten Einsatz in der neuen Saison.

Zwar bezeichnet sie DAZN als „Top-Moderatorin“, dennoch ist sie erst am 3. Spieltag erstmals wieder im Einsatz. Im Freitagabendspiel trifft Borussia Dortmund auf Heidenheim. Wontorra ist als Moderatorin im Westfalenstadion vor Ort.

Zuletzt hatte der Streaming-Dienst schon die Verlängerungen mit den Experten Sami Khedira und Michael Ballack eingetütet. Nach dem Abgang von Alex Schlüter soll in Zukunft auch Daniel Herzog mehr Einsatzzeiten bei den Top-Spielen auf DAZN bekommen.