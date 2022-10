Jessy Wellmer privat: Sportschau-Moderatorin flüchtete Hals über Kopf – „War mir peinlich“

Vor der Kamera ist sie witzig, charmant und gerne auch mal frech. Auch bei der WM 2022 hat die Moderatorin bei der Sportschau wieder eine führende Rolle. Doch wie tickt Jessy Wellmer privat?

Was unternimmt die Moderatorin, wenn bei der ARD das rote Licht ausgeht? Was macht Jessy Wellmer privat? Am liebsten hält der TV-Star die Öffentlichkeit aus seinem Privatleben heraus. Einige teils brisante Details kamen dennoch ans Licht.

Jessy Wellmer privat: Sportschau-Moderatorin verleugnete ihre Herkunft

Wellmer ist 42 Jahre alt. Dennoch ist sie bereits jetzt ein öffentlich-rechtliches Urgestein. Schon während ihrer Ausbildung zur Journalistin arbeitete sie für den RBB. Ab 2009 war sie beim Morgenmagazin des ZDF in der Sportberichterstattung unterwegs. Seit 2014 gehört sie zum Moderatoren-Team der Sportschau.

Und was macht Jessy Wellmer privat? Die Sportmoderatorin ist mit dem Journalisten und Biologen Sven Siebert verheiratet. Zusammen mit ihrem Ehemann hat sie zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter.

Jessy Wellmer privat: Sie wollte einfach nur raus aus ihrer Heimat

Die Wahl-Berlinerin ist Fan von Hansa Rostock. Das gestand Jessy Wellmer einst im Podcast von Arnd Zeigler. Warum? Das hat mit der Herkunft der Moderatorin zutun, die die 42-Jährige lange verleugnete.

Jessy Wellmer und ihr Ehemann Sven Siebert. Foto: picture alliance / dpa

Jessy Wellmer kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Genauer gesagt aus Güstrow. Das war ihr in ihrer Jugendzeit ziemlich peinlich. Deshalb hatte Wellmer schon als Teenager beschlossen, die Stadt möglichst schnell zu verlassen.

ARD, ZDF, RBB – Wellmer ist ein Kind des ÖRR

Während der Schulzeit absolvierte Jessy Wellmer ein Auslandsjahr in Neuseeland, nach dem Abitur flüchtete sie Hals über Kopf aus Güstrow nach Berlin. Der Prisma gestand Wellmer: Schon als 17-Jährige „wollte ich unbedingt weg, Kleinstadt war mir peinlich.“

„Jetzt finde ich es da super“, sagt die Moderatorin der Sportschau. „Viel zu selten“, sei Wellmer dort. „Wenn ich dort bin, sehe ich immer wieder, wie schön das ist!“

Für die Sportschau bei Bundesliga, WM und Olympia

Für die ARD reist die Journalistin heute rund um den Erdball. In der Sportberichterstattung ist Jessy Wellmer ein Tausendsassa. Nicht nur Fußball ist ihr Ding – das beweist Wellmer bei Großevents wie Olympia.

Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger in der ARD-Sportschau. Foto: imago images/Sven Simon

Doch das runde Leder ist die Leidenschaft der ARD-Journalistin. Ob Bundesliga, Europameisterschaft oder nun WM 2022 – neben den Kollegen Esther Sedlaczek und Alexander Bommes ist die Sportmoderatorin das bekannteste Gesicht der Sportschau.

Shitstorm bei Euro 2021: Wellmer und Schweinsteiger im Auge des Tornados

Als charmante, fachkundige und freche Fernsehmoderatorin macht Jessy Wellmer dabei meist eine gute Figur. Nicht jedoch bei der EM 2021. Dort stand sie als Moderatorin an der Seite von Bastian Schweinsteiger – auf beide prasselte regelmäßig heftige Kritik nieder, bis sogar die ARD intervenierte.

„Es ist ein Punkt erreicht, an dem wir alle sagen müssen: So geht es nicht mehr weiter“, polterte ARD-Sportchef Axel Balkausky nach dem x-ten Shitstorm gegen Wellmer und Schweinsteiger. Er nahm Jessy und Bastian in Schutz: „Viele Äußerungen sind einfach unerträglich. Alle, die solche Beschimpfungen posten, sollten sich mal überlegen, wie es ihnen gehen würde, wenn sie derartigen Beleidigungen ausgesetzt wären.“

Sportschau-Star Jessy Wellmer: Bei der WM 2022 in neuer Rolle

Das Duo ließ sich von der Kritik nach außen wenig beeindrucken. Dennoch wurden Wellmer und der Ex-Profi in der Sportschau getrennt. Schweinsteiger steht bei der WM 2022 neben Esther Sedlaczek. Jessy Wellmer bekommt bei der Weltmeisterschaft eine neue Aufgabe.

Als Moderatorin soll Jessy durch einen Talk führen, der neben dem aktuellen Geschehen rund um den Fußball auch Sportpolitik thematisiert. Dafür reist die Moderatorin nicht nach Katar. Die ARD wird die Sendung aus dem Studio in Köln aufzeichnen.