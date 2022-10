Esther Sedlaczek privat: Das Geheimnis um den Ehemann der Sportschau-Moderatorin

Sie ist erst seit einem Jahr bei der ARD – und schon jetzt das Gesicht der Sportschau: Esther Sedlaczek ist längst ein Star unter den Moderatoren. Doch wie tickt sie privat?

Im Zusammenhang mit der Bundesliga ist Esther Sedlaczek jede Woche zu sehen, auch bei der WM 2022 moderiert sie die Sportschau. Privat zeigt sich die ARD-Schönheit gerne als stolze Mutter. Auch ihre Familie ist berühmt. Ein Geheimnis rankt sich aber um ihren Ehemann.

Esther Sedlaczek privat: Wer ist der Ehemann der Sportschau-Moderatorin?

Über die Sportmoderatorin ist viel bekannt. Esther Sedlaczek ist 35 Jahre alt. Sie wurde 1985 in Ost-Berlin geboren, hatte nach einer journalistischen Ausbildung ihren Durchbruch durch ein Casting bei Sky. Zeitweise moderierte sie auch bei ProSieben, 2021 wechselte Sedlaczek vom Pay-TV-Anbieter zur öffentlich-rechtlichen ARD.

Auch ihr Vater ist vielen bekannt. Sven Martinek ist Schauspieler, wurde in den 90ern dank der RTL-Serie „Der Clown“ populär. Ihre Mutter zog sie alleine groß, brachte die Berlinerin mit dem Fußball in Kontakt. Durch sie wurde Sedlaczek zum Fan von Hertha BSC. Doch mit wem ist die ARD-Moderatorin verheiratet?

Sportmoderatorin Esther Sedlaczek: Das ist ihr Privatleben

Im TV ist die 1,83 Meter große Moderatorin oft zu sehen. Nicht nur durch den Fußball. Seit einiger Zeit moderiert Sedlaczek auch den Quizduell-Olymp in der ARD, wo sie Jörg Pilawa beerbte. Auch auf Instagram ist die 35-Jährige sehr aktiv. Dort zeigt sie sich auch oft privat. Im Mai 2019 bekam die Berlinerin eine Tochter, im Dezember 2021 folgte ein Junge.

So kennt man Esther Sedlaczek. Doch wie tickt die Sportschau-Moderatorin privat? Foto: IMAGO/Chai v.d. Laage

Der Vater der beiden Kinder, der Ehemann von Esther Sedlaczek, ist aber bis heute ein Geheimnis. Trotz ihrer Bekanntheit und der vielen öffentlichen Auftritte ist es der Moderatorin gelungen, seine Identität streng unter Verschluss zu halten.

Esther Sedlaczek privat: Ihr Ehemann ist nicht bekannt

Esther Sedlaczeks Mann ist ein Geschäftsmann aus München – so viel ist bekannt. Sie wohnen in Berlin, haben einen gemeinsamen Hund Louis. Die Sportmoderatorin pendelt nach Köln, wo die Sportschau produziert wird. Wer der Mann an ihrer Seite ist, ist darüber hinaus aber völlig unklar.

Strikt hält die Tochter von Sven Martinek ihren Ehemann aus dem öffentlichen Leben heraus. Dabei lässt sie ihre Fans sonst gerne an ihrem Privatleben teilhaben. Auf Instagram zeigt Sedlaczek sich oft als Mama, nie aber ist das Gesicht des Vaters zu sehen. Der Name des Ehemanns und sein genauer Beruf bleiben ein Geheimnis – ebenso wie die Geschichte, wie beide ein Paar wurden.

Berühmter Ex-Freund – ein Profi-Fußballer

Ein Ex-Freund der Moderatorin ist dagegen sehr bekannt. Für eine Weile – noch während ihrer Zeit bei Sky – war Sedlaczek mit Kevin Trapp zusammen. Der Fußball-Torwart ist bei Eintracht Frankfurt ein Star.

Ob Bundesliga, internationaler Fußball, Weltmeisterschaft oder Quizduell-Olymp – Moderatorin Esther Sedlaczek ist bei den Zuschauern sehr beliebt und für die ARD ein Versprechen für die Zukunft. Wenn es nach ihr geht, wird ihr Ehemann dabei aber wohl weiterhin unbekannt bleiben.