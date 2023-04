Laura Papendick privat: Das weiß keiner über die Sport-Moderatorin – „Von klein auf gewohnt“

Sie ist eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Sport-TV und seit 2021 Sport-Moderatorin bei RTL: Laura Papendick dürfte vor allem vielen Fußballfans ein Begriff sein. Diese werden sich sicherlich auch fragen, was sie denn in ihrem Privatleben so macht.

Viele Moderatoren und Moderatorinnen haben schon früh ihre Leidenschaft für den Sport entdeckt. So ist es auch bei Laura Papendick der Fall gewesen. Über zehn Jahre lang hat die Fernsehmoderatorin ebenfalls Leistungssport betrieben und hat dementsprechend auch einen unbändigen Siegeswillen. Das wirke sich auch noch heute auf ihr Privatleben aus, wie sie verrät.

Laura Papendick privat: So sportlich war ihre Kindheit

Die Sportmoderatorin ist mit Eltern und ihrem Bruder in Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Schon in jungen Jahren zeigte sich Laura Papendick sportbegeistert und wollte wie ihr großes Vorbild Franziska von Almsick eine professionelle Schwimmerin werden. Beim SV Bergisch Gladbach schaffte sie es sogar bis zur Deutschen Meisterschaft.

„Meine ganze Jugend bestand aus Sport, aus dem Schwimmen. Ich habe immer drei bis vier Stunden am Tag trainiert – auch an Wochenenden. Leistungssport als Kind gibt einem extrem viel und man lernt extrem viel“, erklärt Papendick im Podcast „Sprenger spricht“. Vor allem über Ehrgeiz lernt man viel.

Laura Papendick ist seit 2021 bei RTL. Foto: imago images/Nordphoto

Diesen Ehrgeiz hat die heutige Sport-Moderatorin auch heute noch. „Das hilft mir auch heute noch. Ich bin keine, wenn irgendetwas nicht klappt, direkt aufgibt. Das war ich im Sport nicht und das bin ich auch im Beruf nicht, sondern ich will mich immer verbessern. Ich glaube, das ist dieses Sportler-Ding, was man dann in sich hat, wenn man von klein auf gewohnt war“, erzählt sie weiter. Deshalb fällt es ihr auch schwer, zu verlieren. „Man will immer gewinnen. Das fängt schon beim Uno spielen an. Verlieren tue ich tatsächlich nicht so gerne.“

Sportjournalistenpreis und „Doppelpass“ – – dann zu RTL

So sportlich ihre Kindheit war, so ging es auch nach ihrem Abitur weiter. An der Universität Köln studierte Laura Papendick Sportjournalismus und arbeitete anschließend bei DFL Digital Sports. Ihr erster Karriereschritt war bei Sky, wo sie 2015 Sport-Moderatorin beim Format „Sky Sport News“ wurde. Mit 28 Jahren gewann sie 2017 dann den deutschen Sportjournalistenpreis in der Kategorie ‚Beste Newcomerin‘.

Zwei Jahre später wurde sie „Sport1“-Moderatorin. Bekanntheit erlangte sie durch die Bundesliga-Sendungen und vor allem in der Talkshow „Doppelpass“. Anschließend startete Papendick bei RTL als Moderatorin für die UEFA Europa League und wurde Nachfolgerin des RTL-Formel-1-Moderators Florian König.

Mehr News:

Claudia Neumann privat: Mit DIESEN Problemen hatte die ZDF-Kommentatorin schon in ihrer Kindheit zu kämpfen

Esther Sedlaczek privat: Das Geheimnis um den Ehemann der Sportschau-Moderatorin

Lea Wagner privat: Schweres Schicksal in ihrer Kindheit – DAS änderte alles

Während ihrer Zeit als Fernsehmoderatorin kam sie mit Sky-Moderator Oliver Zwartyes zusammen, von dem sie sich Anfang 2021 trennte. Doch wenig später hatte sie auch schon einen neuen Mann an ihrer Seite. Im August 2022 wurde offiziell, dass das berühmte Gesicht aus dem Sportjournalismus bereits ein Jahr mit Realitystar Alexander Hindersmann zusammen ist. Der „Bacherlorette“-Sieger von 2018 gab das bei Instagram bekannt.

Laura Papendick Freund: Das ist der Mann an ihrer Seite

Verheiratet ist das Paar noch nicht, aber Anfang Februar 2023 gab Laura Papendick ihre Schwangerschaft bekannt – sie und Alex Hindersmann werden Eltern. Bis auf einige Fotos mit ihrem Freund veröffentlicht die Sportmoderatorin in den sozialen Medien nichts aus ihrem Privatleben. Das möchte sie strikt vermeiden. Stattdessen sehen ihre Follower dort regelmäßig ihren Hund.

Laura Papendick und ihr Freund Alexander Hindersmann beim Launch der ersten Brillenkollektion von Jana Ina Zarrella. Foto: IMAGO/Future Image

„Ich halte Privates tatsächlich privat, so wie das Wort es auch sagt. Ich bin keine, die bei Instagram und Co. alles preisgibt“, betont Papendick und kündigt gleichzeitig an: „Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.“ Ihrem Freund Hindersmann wird’s sicherlich freuen.

Laura Papendick im „Playboy“? Das sagt die Moderatorin

Das wäre auch bei einem Angebot für den „Playboy“ der Fall. „Das würde ich tatsächlich nicht machen. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn es jemand macht. Aber das ist etwas, das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin nicht der Typ dafür, der machen will oder machen wird.“

Gleiches gilt auch für intime Fotos in den sozialen Netzwerken. „Nackig wirst du mich bei Instagram nicht sehen“, verdeutlicht die bekannte Sportmoderatorin aus Bergisch Gladbach, die heute mit ihrem Freund Hindersmann in Köln lebt.

Ein ebenfalls bekanntes Gesicht im Sport-TV ist Tom Bartels, der für die ARD-Sportschau große Sportevents moderiert. Was der Kommentator vor seiner TV-Karriere gemacht hat, wirst du nicht glauben.