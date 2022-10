Lea Wagner privat: Schweres Schicksal in ihrer Kindheit – DAS änderte alles

Sie ist der aufstrebende Stern der Sportschau – und im Alter von nur 28 Jahren schon ein ARD-Star. Doch was macht Lea Wagner privat?

Die steile Karriere in SWR und ARD-Sportschau macht die Moderatorin schon jetzt zu einer Berühmtheit. Wie Lea Wagner privat tickt, welches Kindheits-Schicksal sie mit anderen Fußballer-Kindern teilt und warum die Journalistin glaubt, dass ihr das sogar zur Karriere verhalf, erfährst du hier.

Lea Wagner privat: Trainer-Tochter geht ihren eigenen Weg

28 Jahre alt und schon ein prominentes Gesicht in der ARD: Lea Wagner hat es früh weit gebracht. Sie moderiert die Sportschau, Skispringen im Ersten, im SWR – und stand auch schon bei Sky vor der Kamera.

Der Job ihres Vaters hat ihr dabei womöglich geholfen. Wer die Moderatorin in der ARD vor der Kamera sieht, weiß: Als Journalistin und Moderatorin hat die Fernsehmoderatorin großes Talent.

So kennt man Lea Wagner: Als Sportschau-Moderatorin ist sie schon sehr beliebt. Foto: IMAGO/foto2press

Ein Schicksal ihrer Kindheit, dass sie mit vielen Söhnen und Töchtern von Profisportlern teilt: Eine richtige Heimat kennt Lea Wagner nicht. Als Kind zog sie immer wieder quer durch Deutschland.

Lea Wagner: Immer wieder quer durch Deutschland

Wagner ist in Wiesbaden geboren, wuchs in Mainz, Gelsenkirchen und Gütersloh auf. Sie machte in Weinheim ihr Abitur, studierte in Stuttgart, machte ihr Volontariat in Augsburg, arbeitet vorrangig im Sportschau-Studio in Köln. Derzeit gibt Wagner ihren Wohnort mit Stuttgart und Bielefeld an.

Lea Wagner musste in ihrem Leben häufiger Freundeskreis und Friseur wechseln, als die meisten anderen Menschen. Der Grund war meist ein Vereinswechsel von Vater David Wagner. Deshalb, so gestand sie einst, schloss sie einen Beruf im Sport lange Zeit aus.

Vor ARD, SWR und Co – Lea Wagner wollte Schauspielerin werden

Schauspielerin wollte Lea Wagner werden – bis zur Weltmeisterschaft in Deutschland. Wagner war 2006 gerade einmal zwölf Jahre alt, als auf einen Schlag die Wende folgte.

Lea Wagner als Sportschau-Moderatorin bei der Vierschanzentournee im Skispringen. Foto: imago images/Ulrich Wagner

„Ich war mit meiner gesamten Familie im Stadion. Das Spiel selbst habe ich gar nicht richtig begriffen, aber ich erinnere mich, dass es die totale Party war, eine gemeinsame, ausgelassene Feier“, verriet die Reporterin dem Stuttgarter Stadtmagazin. Es zog sie magisch an. Der Traum von der Karriere im Sport-TV war geboren.

Aufstrebender Sportschau-Star

Heute nimmt die Moderatorin von ARD und SWR das Schicksal ihrer Kindheit positiv. Wegen der vielen Umzüge quer durch Deutschland musste die Sportmoderatorin perfektes Hochdeutsch lernen, um überall verstanden zu werden.

Mehr:

Bei der Sportschau lebt Lea Wagner als Reporterin und Moderatorin bei Fußball (Bundesliga) und Skispringen (Vierschanzentournee) nun ihren Kindheitstraum. „Besonders Livesendungen inspirieren mich, dieses Kribbeln im Bauch, weil man trotz aller Professionalität immer mit dem Unvorhersehbaren rechnen muss.“

WM 2022: Sportschau-Reporterin aus dem DFB-Quartier

Als Kollegin von Jessy Wellmer, Alexander Bommes und Co. wird die Sportmoderatorin bei der WM 2022 in Katar sein. Dort berichtet Lea Wagner live als Reporterin aus dem deutschen Quartier bei der Weltmeisterschaft.

Übrigens: Dass Jürgen Klopp ihr Patenonkel ist, stimmt nicht. Der Cheftrainer des FC Liverpool ist zwar ein guter Freund der Familie und sogar Trauzeuge von Vater David Wagner – doch Pate war er bei der Taufe von Lea Wagners großer Schwester Lynn.