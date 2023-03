Laura Wontorra privat: Fieser Korb – Moderatorin blitzt bei IHM regelmäßig ab

Laura Wontorra ist eine der bekanntesten Moderatorinnen in Deutschland. Für Sky, Sport1, DAZN und RTL stand sie schon vor der Kamera. Die gebürtige Bremerin ist die Karriereleiter im Nu hinaufgeklettert und überzeugt die Zuschauer seit Jahren mit ihrer Expertise und lockeren Art.

Doch ihrem Charme scheint nicht jeder erlegen zu sein. Ein Mann ist offensichtlich immun gegen die Überzeugungskünste der Moderatorin. Denn hinter den Kulissen bekommt Laura Wontorra privat regelmäßig eine Abfuhr.

Laura Wontorra privat abgeblitzt – ER ist eiskalt

Seit der 15. Staffel moderiert die hübsche Brünette die VOX-Kochshow „Grill den Henssler“. Im Podcast „Die Waffeln einer Frau“ von Barbara Schöneberger plauderte die gebürtige Bremerin im November 2021 über das Verhältnis zu Star-Koch Steffen Henssler. Die beiden würden sich auch abseits der Show gut verstehen, doch zum Essen eingeladen werde Laura Wontorra deshalb trotzdem nicht.

„Sein Sushi ist schon verdammt gut. Ich habe ein einziges Mal Essen umsonst bekommen, als ich zum Vorsprechen in Hamburg für ‚Grill den Henssler‘ eingeladen wurde. Dann musste ich dahinfahren, aber es war gar nicht so schlecht, weil das Sushi sehr lecker war. Steffen und ich haben auch einen ganz guten Schnack zusammen. Demnach hat sich der Trip echt gelohnt. Danach habe ich aber nie wieder Sushi vom Henssler bekommen“, stellt die Moderatorin klar.

Laura Wontorra schwärmt privat von Steffen Hensslers Sushi. Foto: IMAGO / Hartenfelser

Dabei habe Laura Wontorra mehrere Versuche gestartet: „Ich spiele so oft in der Sendung an, dass das Sushi so gut ist und man es sich gar nicht leisten kann, aber nichts. Der nimmt mich nicht mal hinter den Kulissen zur Seite und sagt: ‚Super Staffel Laura, willst du mal was für zuhause haben?‘“ So eiskalt abzublitzen ist Wontorra eigentlich gar nicht gewohnt.

Private Einblicke in Wontorras Liebesleben

Acht Jahre lang war die DAZN-Moderatorin auch Spielerfrau und glücklich an Profi-Fußballer Simon Zoller alias „Zolli“ vergeben. Doch kurz nach dem sechsten Hochzeitstag am 12. November 2022 machte das einstige Traumpaar die Trennung bekannt. Fußball ist bei Laura Wontorra privat schon immer ein Dauerthema gewesen. Die Leidenschaft für den Sport ist ihr als Tochter von Sportmoderations-Legende Jörg Wontorra quasi in die Wiege gelegt worden. Lauras Ex-Ehemann begegnete sie zum ersten Mal, als Zolli noch beim 1. FC Kaiserslautern aktiv war.

Mit einem leckeren Menü wird die bekannte Sportmoderatorin ihren ehemaligen Ehemann jedenfalls nicht von sich überzeugt haben. Denn mit Kochen hat Laura Wontorra privat nichts am Hut, wie sie im Gespräch mit Barbara Schöneberger ebenfalls verriet. „Kochen bedeutet für mich: Ich weiß beim Abschmecken, das fehlt noch, da muss Säure ran oder Schärfe und das fehlt mir komplett – Kann ich null Komma null.“ Im Notfall müsse es der Schnellkochtopf richten.

