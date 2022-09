Tom Bartels privat: Kaum zu glauben, was er vor seiner TV-Karriere gemacht hat

Tom Bartels zählt zu den bekanntesten Sport-Kommentatoren Deutschlands. Für die ARD kommentiert der 57-Jährige die größten Fußball-Spiele der Welt.

Bevor Tom Bartels Kommentator bei der ARD wurde, hat der Sportreporter einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Es ist kaum zu glauben, wo der Sportschau-Journalist vorher gearbeitet hat.

Tom Bartels privat: Bevor er WM-Spiele kommentierte, machte er DAS

„Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!“ – mit diesen Worten beim WM-Finale 2014 erreichte Tom Bartels Legendenstatus. Für die ARD war er beim Endspiel zwischen Deutschland und Argentinien im Einsatz und schrie das DFB-Team zum vierten WM-Titel.

„Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!“ – diese legendären Worte von Tom Bartels kennt jeder Deutsche. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Bevor Tom Bartels eine erfolgreiche Karriere als Kommentator einschlug, war er jedoch in einem komplett anderen Bereich beschäftigt.

Danach zog es ihn nicht sofort ins Fernsehen. Der heute 57-Jährige absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Statt den Beruf weiterzuverfolgen, entschied er sich schließlich doch für ein Studium an der Sporthochschule Kölner.

WDR, RTL, Premiere und SWR – die Karrierestationen von Tom Bartels

Schon vor seinem Studium schrieb Tom Bartels für eine Lokalzeitung und unterstützte seinen Verein TuRa Grönenberg bei der Pressearbeit. Nach seinem Studium an der SpoHo Köln startete er seine Karriere beim WDR.

Bartels arbeitete als Kommentator für RTL, Premiere und den SWR. Seit 2006 gehört er zur Sportredaktion der ARD-Sportschau. Fußball, Schwimmen und Skispringen sind seine Steckenpferde.

Bevor Tom Bartels Kommentator wurde, machte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Weltmeisterschaft: Bartels sorgt für Gänsehaut-Momente

2008 durfte Bartels sein erstes großes Finale kommentieren – das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Spanien (0:1). Seinen größten beruflichen Erfolg feierte er jedoch bei der WM 2014, als er das legendäre Finale zwischen Deutschland und Argentinien kommentieren durfte.

Legendär ist auch sein Kommentar bei der Fußball-WM 2018 beim Spiel zwischen Deutschland und Schweden („Kroos! Er macht das Tor! … Toni Kroos, 2:1. Das ist nicht zu fassen! Halten Sie mich fest!“).

Ein Ausflug in die ARD-Unterhaltung

Regelmäßig ist der 57-Jährige im SWR in der Sportsendung „Flutlicht“ und bei „Sport im Dritten“ als Moderator zu sehen. „Flutlicht“ moderiert er seit 2011, „Sport im Dritten“ schon seit 2008.

Außerhalb von Sportsendungen ist der Fußballkommentator selten aktiv. 2008 moderierte der Sportschau-Kommentator in der ARD „Deutschlands größten Gedächtnistest“.

Tom Bartels ist am 13. September 1965 in Celle geboren. Am Gymnasium Melle machte er sein Abitur. Sein Privatleben hält der Sportreporter weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Bartels wohnt mit seiner Freundin Tina Schlosser, die ebenfalls Journalistin ist, und seinen zwei Söhnen in Köln.