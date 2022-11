Johannes B. Kerner privat: Prominente Jugendliebe! SIE ist tatsächlich seine Ex-Freundin

Johannes B. Kerner ist ein berühmter deutscher Fernsehmoderator und Sportreporter. Sein Privatleben hält er weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus – das ein oder andere Detail ist dennoch bekannt.

Der Fernsehmacher ist durch seine zahlreichen Auftritte im ZDF berühmt geworden. Privat zeigte er sich lange mit seiner Ehefrau Britta Becker, inzwischen hat sich das Paar aber einvernehmlich getrennt. Bevor er seine Ex-Frau Britta kennenlernte, hatte Johannes B. Kerner aber schon eine berühmte Freundin.

Johannes B. Kerner privat: SIE war seine Freundin

Johannes B. Kerner wurde am 9. Dezember 1964 (57 Jahre alt) geboren und lebt in Hamburg-Winterhude. Das „B“ in seinem Namen steht für Baptist. Er ist ein bekannter deutscher Fernsehmoderator und Sportreporter. Seine ersten Schritte als Journalist machte er beim Sender Freies Berlin. Nach kurzem Intermezzo bei der ARD wechselte Kerner 1992 zu Sat.1.

Dort lernte der Fernsehmoderator auch seine damalige Freundin kennen, die später ebenfalls in der Öffentlichkeit stehen sollte. Seine Freundin hieß damals Monica Lierhaus. Während Kerner bei Sat.1 das Fußball-Magazin „ran“ moderierte, war Lierhaus Volontärin bei dem Sender. Die Beziehung hielt bis 1994.

Wenige Jahre später startete auch Lierhaus im deutschen Fernsehen als Sportmoderatorin durch, stand für die ARD bei den wichtigsten Sportereignissen vor der Kamera. 2009 endete ihre Karriere abrupt. Lierhaus ließ sich ein Hirn-Aneurysma entfernen. Nach Komplikationen bei der Operation wurde sie vier Monate ins künstliche Koma versetzt und verlor dabei zwischenzeitlich ihre Sprech- und Bewegungsfähigkeit, die sie erst durch eine lange Reha zurückerlangte. Lierhaus war nach der Beziehung zu Kerner über 18 Jahre mit Rolf Hellgardt, dem früheren Programmchef von Kabel1, zusammen. 2015 trennten sie sich.

Johannes B. Kerner und Monica Lierhaus standen nach ihrer Beziehung noch gemeinsam vor der Kamera. Foto: IMAGO / Sven Simon

Johannes B. Kerner ist geschieden

Johannes B. Kerner heiratete 1996 die frühere Hockeynationalspielerin Britta Becker. Mit ihr zusammen hat der Sportmoderator vier Kinder. 2016 trennte sich das Paar im Guten und ließ sich 2019 scheiden. Ob der 57-Jährige aktuell eine Freundin hat, ist nicht bekannt.

1996 startete Johannes B. Kerner bei Sat.1 mit einer täglichen Talkshow, wechselte aber nur kurze Zeit später zum ZDF. Dort moderierte er bis 2006 „das aktuelle Sportstudio“. Im ZDF übernahm er außerdem Shows wie den Jahresrückblick und bekam eine nach ihm benannte Talkshow.

Der Sportreporter besaß von 2004 bis 2009 eine eigene Produktionsfirma und produzierte gemeinsam mit Markus Heidemanns unter anderem Sendungen wie „Lafer! Lichter! Lecker!“. Die Produktionsfirma hieß „Die Fernsehmacher“.

Nach über 13 Jahren beim ZDF wechselte Johannes B. Kerner zwischenzeitlich zurück zu Sat.1. Seit 2013 stand er aber auch wieder für das ZDF vor der Kamera. Dort moderierte er zuletzt unter anderem die Jubiläumsshow von „Dalli Dalli“, und die Quizsendungen „Da kommst du nie drauf“ sowie „Der Quiz-Champion“.

Kerner ist das WM-Gesicht von MagentaTV

Bei der Telekom ist er das neue Gesicht der MagentaTV-Übertragungen zu Fußball-Großereignissen. Kerner stand schon von 2009 bis 2013 als Moderator bei „LIGA Total!“ bei den Bundesliga-Übertragungen vor der Kamera. Bei der EM 2021 begrüßte er die Zuschauer von MagentaTV täglich aus dem Studio.

Johannes B. Kerner ist bei der WM 2022 erneut als Gastgeber dabei. Der Sportreporter führt mit Experten wie Michael Ballack durch das Programm. MagentaTV, der Streamingdienst der Telekom, zeigt alle 64 Spiele der WM, 16 davon exklusiv.