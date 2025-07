Plea-Ersatz schon an der Angel? Borussia Mönchengladbach nimmt Shootingstar ins Visier

Bislang blieb es bei Borussia Mönchengladbach auf dem Transfermarkt recht ruhig. Mit Jens Castrop und Kevin Diks hat man zwei Neuzugänge frühzeitig eingetütet, mit Stefan Lainer ist ein Akteur gegangen. Nun könnte es jedoch Schlag auf Schlag gehen. Am Montag (14. Juli) wurde bekannt, dass Alassane Plea die Fohlen nach sieben Jahren verlässt und zur PSV Eindhoven wechselt.

Borussia Mönchengladbach muss nun dringend in der zentralen Offensive nachrüsten, schließlich fällt Topstürmer Tim Kleindienst noch einige Monate aus. Kommt der neue Torjäger der Fohlen aus Liga zwei?

Borussia Mönchengladbach: Kommt Zweitliga-Knipser Kaars?

Laut der „Rheinischen Post“ bekommt die Borussia für Plea knapp vier Millionen Euro an Ablöse, dazu spart Gladbach eine Menge Gehalt ein. Investiert man das freigewordene Budget gleich in einen Nachfolger Pleas?

Laut des niederländischen Mediums „Soccernews“ stehe Martijn Kaars ganz oben auf der Liste der Fohlen. Der 26-Jährige wechselte im Sommer 2024 aus seiner niederländischen Heimat zum 1. FC Magdeburg in die zweite Bundesliga und avancierte gleich zu einem absoluten Top-Stürmer der Liga.

25 Torbeteiligungen in 33 Spielen – das ist die herausragende Statistik von Kaars in seinem ersten Jahr beim FCM. Der Niederländer war der Erfolgsgarant der Sachsen-Anhalter und spielte sich mit seinen Leistungen auf das Radar einiger Klubs – unter anderem wohl auf den Zettel von Roland Virkus und Co.

Kaars vor nächstem Karriereschritt?

Mit der vergangenen Saison hat sich der Niederländer durchaus für höhere Aufgaben empfohlen. Dazu soll Kaars laut „Soccernews“ mit dem Schritt in die Bundesliga liebäugeln. Für den Mittelstürmer, der auch auf die Außen ausweichen kann, dürften wohl knapp vier Millionen Euro fällig werden. Somit könnte und müsste Borussia Mönchengladbach das Geld, das sie mit dem Plea-Abgang eingenommen haben, gleich reinvestieren.

Weitere News:

Vor einigen Wochen kursierten auch Gerüchte um Schalke-Stürmer Moussa Sylla rund um die Fohlen. Es scheint, als würden Virkus und sein Scoutingteam ein Blick auf die Topstürmer der zweiten Bundesliga gerichtet haben. Ob einer von ihnen Plea beerbt und Kleindienst bis zu seinem Comeback ersetzen wird?