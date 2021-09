FC Schalke 04: Knallharte Entscheidung! Trainer suspendiert Ex-S04-Star

Beim FC Schalke 04 war einer der Hoffnungsträger und wurde anschließend aufgrund der finanziellen Situation verkauft.

Die Rede ist vom Ex-S04-Star Weston McKennie. Nun sorgte der ehemalige Profi des FC Schalke 04 für Wirbel. Sein Nationaltrainer greift knallhart durch.

Ex-S04-Star wird suspendiert

Der Amerikaner wird von US-Nationaltrainer Gregg Berhalter nicht zum Qualifikationsspiel zur Fußball-WM 2022 gegen Honduras eingeladen, das teilte der US-Fußballverband am Montag mit.

FC Schalke 04: Ein ehemaliger S04-Star wurde suspendiert. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Der ehemaliger Schalker wurde nach einem Verstoß gegen das Corona-Protokoll zurück nach Italien geschickt.

Das ist Weston McKennie:

Geboren am 28. August 1998 in Little Elm, Texas (USA)

2016 vom FC Dallas in die Jugend des FC Schalke 04 gewechselt

75 Profispiele für S04 (4 Tore)

US-amerikanischer Fußballer des Jahres 2020

Wechselt 2021 nach seiner Leihe fest zu Juventus Turin

Bereits für das Qualifikationsspiel am Sonntag gegen Kanada (1:1) war McKennie suspendiert worden. „Wir haben große Erwartungen an die Spieler im US-Nationalteam. Um erfolgreich sein zu können, ist es wichtig, dass sich jeder in der Gruppe verantwortungsvoll verhält“, so Berhalter.

Nicht die erste Suspendierung des ehemaligen Schalkers

Die USA sind mit zwei Unentschieden in die Finalrunde der Qualifikation gestartet. Damit hinke man als Gold-Cup-Sieger den Erwartungen hinterher.

FC Schalke 04: Wirbel um einen Ex-Knappen. Foto: IMAGO / Uwe Kraft

Es ist nicht das erste Mal, dass McKennie für negative Schlagzeilen sorgt. Auch bei seinem Klub Juventus Turin wurde der Ex-Schalker suspendiert.

Im April veranstaltete er eine Party, an der auch die Juventus-Teamkollegen Paulo Dybala und Arthur teilnahmen. Die Polizei verhängte damals eine Strafe.

FC Schalke 04: Wechselgerüchte um McKennie halten sich

Schon nach einem Jahr könnte Weston McKennie Juventus Turin wieder verlassen. Die Wechselgerüchte halten sich hartnäckig. Beim FC Schalke 04 dürfte man sich darüber freuen, an einem Weiterverkauf würde der Klub mitverdienen.

