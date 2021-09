FC Schalke 04: Ex-S04-Star vor Comeback! Spielt er bald HIER?

In der Bundesliga war er für Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und für den FC Schalke im Einsatz.

Die Rede ist von Raffael. Der Brasilianer, der eine halbe Saison beim FC Schalke 04 kickte, liebäugelt ein Jahr nach seinem Abgang aus Gladbach mit einem Comeback in der Regionalliga.

FC Schalke 04: Ex-Star vor Comeback!

290 Bundesligaspiele für drei Klubs und 83 Tore sprechen für sich. Für den S04 lief er insgesamt 16 mal auf, erzielte zwei Treffer und legte fünf auf.

Mit inszwischen 36 Jahren ist für Raffael noch lange nicht schluss. Der Offensivspieler will es offensichtlich noch einmal wissen.

FC Schalke 04: Ein ehemaliger Profi steht vor einem Comeback. Foto: IMAGO / Team 2

Medienberichten zufolge hält sich der Brasilianer derzeit beim SV Straelen aus der Regionalliga West fit. Derzeit ist es nicht klar, ob der ehemalige S04-Star neben der Teilnahme am Training auch am Spielbetrieb teilnehmen könnte.

Ehemaliger Schalker bald in der Regionalliga?

Gegenüber „Reviersport“ erklärte SVS-Klub-Boss Hermann Tecklenburg jedoch: „Ich kenne den Spielerberater sehr gut. Das ist ein reiner Freundschaftsdienst. Ich betone an dieser Stelle, dass Raffael kein Thema für den SV Straelen ist. Er hält sich nur fit.“

Für Raffael selbst ist die Ausgangslage offensichtlich nicht ganz so klar. „Ein Be­kann­ter hat mir den Ver­ein emp­foh­len, und ich darf mich hier fit hal­ten. 60 Ki­lo­me­ter zum Trai­ning fah­ren, fin­de ich nicht viel. Ob ich mir das grün-gel­be Tri­kot dem­nächst über­strei­fen wer­de, weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich mir noch über­le­gen“, sagte der Ex-Profi der „Rheinischen Post“.

Seit Sommer 2020 ist Raffael vereinslos. Gegenüber der „Bild“ teilte der Edeltechniker mit, dass er weiter den Traum von einem Comeback hege.

Raffael kickte beim FC Schalke 04. Foto: imago/Norbert Schmidt

Er habe in den Monaten zuvor viel trainiert, sei „total fit“ und habe „auf jeden Fall noch ein oder auch zwei Jahre Fußball in mir“, so Raffael. Einen Wechsel ins Ausland schloss er aus familiären Gründen jedoch nahezu aus.

