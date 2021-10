Borussia Dortmund: Was für ein Pech! Bittere Nachricht für BVB-Unglücksrabe

Nächster Schreck für Thorgan Hazard! Gerade erst hatte der Star von Borussia Dortmund eine Sprunggelenksverletzung überstanden, nun musste er erneut einen Rückschlag hinnehmen.

Kurz vor dem Nations-League-Halbfinale zog sich der Belgier erneut eine Verletzung zu. Und die war so schwer, dass der BVB-Star gleich die ganze Länderspielreise abbrach.

Borussia Dortmund: Thorgan Hazards Verletzung wieder aufgebrochen?

Hazard mutiert bei Borussia Dortmund zum Pechvogel. Nach monatelangem Ausfall wegen mehrerer Muskelverletzungen im letzten Jahr warfen ihn Sprunggelenksprobleme kurz nach dem Start in die neue Saison wieder einen Monat aus der Bahn.

Borussia Dortmund muss wieder um Thorgan Hazard (l.) zittern. Foto: dpa

Und nun die nächste schlechte Nachricht: Thorgan Hazard konnte nicht mit zum Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich. Die Partie fand am Donnerstagabend in Turin statt, Arthur Theate wurde für ihn nachnominiert. Ohne Hazard unterlag Belgien trotz 2:0-Führung 2:3 und verpasste das Endspiel. Und auch im Spiel um Platz 3 fehlte Hazard, Belgien verlor gegen Italien 1:2.

Wieder der Knöchel! Bricht die jüngste Verletzung wieder auf? Droht auch nach der Länderspielpause ein Ausfall, wenn Borussia Dortmund erst gegen Mainz (16. Oktober) und dann in der Champions League bei Ajax Amsterdam (19. Oktober) gefordert ist?

Musste wegen einer Verletzung von der Nationalmannschaft abreisen: Thorgan Hazard Foto: imago images/RHR-Foto

Eine erste kleine Entwarnung gibt Hoffnung. Laut „Kicker“ handelt es sich um weniger gravierende Sprunggelenksprobleme. Nach dem Wochenende, das beim BVB aufgrund der Länderspielpause frei ist, soll der Belgier schon wieder ins Training einsteigen. Nun sind die Daumen gedrückt, dass der Knöchel dem ersten Belastungstest standhält.

Borussia Dortmund: Auch Youssoufa Moukoko verletzt

Doch es kommt noch dicker für den BVB. Auch Sturmkollege Youssoufa Moukoko musste die Länderspielreise mit der deutschen U21-Nationalelf abbrechen und kehrt verletzt ins Ruhrgebiet zurück. Hier alle Infos dazu >> Für das BVB-Juwel ist es bereits die zweite Länderspielreise, die aus Verletzungsgründen vorzeitig und ohne einen Einsatz endet.

BVB-Star Manuel Akanji musste beim Länderspiel der Schweiz ausgewechselt werden. Foto: IMAGO / Geisser

Und auch Raphael Guerreiro und Manuel Akanji (>> hier die Details) verletzten sich in Einsätzen mit ihrer Nationalmannschaft. Alleine seit dem 2:1-Heimsieg gegen Mainz hat der BVB damit sechs (!) neue Sorgenkinder. Gegen die bayrischen Schwaben hatten sich auch Torwart Gregor Kobel sowie Thomas Meunier eine Blessur zugezogen.

Die Länderspielpause hat der BVB genutzt und ohne seine Nationalspieler oder die angeschlagenen Akteure ein Testspiel gegen den SC Paderborn absolviert. Bei der 0:3-Niederlage trifft ausgerechnet ein ehemaliger Profi des ewigen Erzrivalen gleich doppelt. >>> Hier alle Infos.

Hammer-Programm für den BVB

Nach der aktuellen Länderspielpause erwartet den BVB ein Hammer-Programm mit drei englischen Wochen. In den Liga-Partien an den Wochenenden trifft Borussia Dortmund auf Mainz, Bielefeld, Köln und Leipzig. Unter der Woche stehen die beiden Champions-League-Spiele gegen Ajax Amsterdam sowie das Pokal-Match gegen Ingolstadt an.

