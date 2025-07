Monatshoroskop Löwe August 2025: Was sehen die Sterne voraus?

Der August 2025 könnte für das Sternzeichen Löwe kaum besser aussehen – denn dein Glücksmonat erwartet dich! Woran das liegt? Dein Herrscherplanet Sonne befindet sich fast den gesamten Monat über in deinem Sternzeichen Löwe und legt dir die Sterne sprichwörtlich zu Füßen. Und das ist noch nicht alles! Laut dem Monatshoroskop begünstigen auch andere Planeten im August das Leben des Löwen.

Liebesplanet Venus sorgt ab dem 25. August für romantische Highlights beim Löwen. Aber Achtung: Nicht alles wird so einfach werden. Im Job müssen sich Löwen erstmal beweisen, bevor dir Merkur in der Mitte des Monats unter die Arme greift und deine Karriere begünstigt. Was dich in den einzelnen Lebensbereichen erwartet, erfährst du im detaillierten Monatshoroskop.

Gesundheit des Löwen im August

Was steht dem Löwen im August laut Horoskop in der Gesundheit bevor?

Wenn es um die Gesundheit geht, ist der August laut Monatshoroskop für Löwen der absolute Glücksmonat. Bis zum 22. August steht die Sonne in deinem Sternzeichen Löwe und sorgt für einen kraftvollen Energieschub, den du ideal nutzen kannst, um in der Fitness richtig durchzustarten. Besonders Löwen aus der ersten Dekade (23.07. – 07.08.) werden die Sonnenenergie im August zu spüren bekommen. Doch Vorsicht: Lass dir diese Energie nicht zu Kopf steigen. Sie könnte sich negativ auf dein Verhalten und dein Ego auswirken. Bilden Mars und Pluto am 10. August eine Konstellation, ist das eine ideale Voraussetzung für körperliche Aktivitäten – seinen es Ausdauer- oder Krafttraining.

Trotz deines enormen Antriebs solltest du dir als Sternzeichen Löwe jedoch auch regelmäßige Ruhephasen gönnen, in denen du dir Zeit für dich selbst und deine Liebsten nimmst. Verlässt die Sonne am 22. August dein Sternzeichen Löwe, könnte sich dein gesundheitlicher Zustand aber wandeln. Die Konstellation aus Sonne und Uranus bringt am 24. August dann Anspannung in das Monatshoroskop des Löwen – der perfekte Moment, um runterzufahren.

Mehr Monatshoroskope:

Monatshoroskop Schütze August: Was bringen die Sterne?

Monatshoroskop Waage August: Das sehen die Sterne für dich vor

Monatshoroskop Krebs August: Das passiert im nächsten Monat

Das hält die Karriere des Löwen im August bereit

Womit muss der Löwe im August in der Karriere rechnen?

Im August kommt es in der Karriere des Löwen zum Wendepunkt, denn Kommunikationsplanet Merkur wechselt in deinem Sternzeichen die Richtung. Der Start des Monats ist für Löwen in der Karriere schwierig, denn Merkur befindet sich bis zum 11. August auf seiner rückläufigen Bahn. Vor allem für Löwen aus der zweiten Dekade (03.08. – 12.08.) wird es in dieser Phase laut Horoskop im Job wichtig, das Ego zurückzufahren. Beharrst du zu stark auf deinen eigenen Interessen, könnte das im Arbeitsumfeld negativ auffallen. Merke dir: Nicht alles, was du für richtig hältst, ist es auch wirklich.

Ist am 6. August deine Einschätzung in der Karriere gefragt, sollten sich Menschen vom Sternzeichen Löwen den Rat von Kollegen und Vorgesetzten einholen – Glücksplanet Jupiter steht dir bei. In der zweiten Monatshälfte des Augusts ist es für Löwen mit Merkurs Unterstützung dann an der Zeit, deine Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen. Treten Merkur und Mars am 15. August in Konstellation, können Löwen im Job wichtige Impulse setzen. Erfolge zeigen sich dann am 20. August mit Jupiter in deinem Horoskop. So kann es weitergehen!

Glückstage des Löwen im August 18. August 2025 : Die Sonne lässt dich heute strahlen!

: Die Sonne lässt dich heute strahlen! 21. August 2025 : Heute sorgt der Mond in deinem Sternzeichen für einen Energieschub.

: Heute sorgt der Mond in deinem Sternzeichen für einen Energieschub. 31. August 2025: Die Anziehungskraft kann heute nicht gebrochen werden.

Monatshoroskop für die Liebe des Löwen

Wie sieht es im August für die Liebe des Sternzeichens Löwen aus?

Obwohl die Sterne vielversprechend stehen, erwarten dich als Löwe um August laut Monatshoroskop einige Herausforderungen. Alles sieht im Horoskop danach aus, dass du deinen Traumpartner bereits gefunden hast oder ihm als Löwe-Single in diesem Monat begegnen wirst. Die Aufgabe des Löwen wird es im August werden, den Fokus auf deinen Partner zu legen, denn unter dem Einfluss der Sonne könnte dein Sternzeichen schnell dazu tendieren, in der Beziehung zu egoistisch zu werden. Löwen der dritten Dekade (13.08. – 23.08.) sollten laut Liebeshoroskop schon zu Beginn des Augusts auf die Wünsche ihres Partners eingehen.

Treten Venus und Jupiter im Horoskop am 12. August in Konstellation, verheißt das jede Menge Glück in der Liebe des Sternzeichens Löwe. Für Löwe-Singles könnte es der Tag sein, an dem du deinen Traumpartner findest. Deine Anziehungskraft wirkt unwiderstehlich! Vergebene Löwen können ihre Beziehung mit kleinen Gesten oder Aufmerksamkeit festigen und sollten sich weiterhin darum bemühen, wahre Zuneigung zu zeigen. Zum Monatsende erwartet der Löwe dann ein Liebeshighlight, wenn sich Venus ab dem 25. August in deinem Sternzeichen befindet und für romantische Momente garantiert.

Fazit: Darauf muss sich das Sternzeichen Löwe im August einstellen

Wie du im Monatshoroskop des Sternzeichens Löwe lesen kannst, wird der August für dich zur absoluten Glücksphase, auch wenn es dafür einiges an Arbeit erfordert. In der Gesundheit solltest du den Energieschub der Sonne langsam abbauen, damit dir dein Ego auch in anderen Lebensbereichen nicht zu Kopf steigt. Nimm in der Karriere Ratschläge von anderen an und beweise deine Führungsqualitäten, um Erfolge zu ernten und beweise deinem Traumpartner deine Treue. So wird der August zum absoluten Highlight für Löwen.