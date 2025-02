Jahreshoroskop 2025 Löwe: Worauf du in der Liebe unbedingt achten musst

Von allen Sternzeichen ist der Löwe das wohl stärkste am ganzen Himmelszelt. Nun ist das Sonnenjahr zu Ende gegangen und eine neue Wende beginnt – du befindest dich wohl am besten Punkt in deinem bisherigen Leben und stehst vor dem nächsten Schritt. Als Löwe ist es deine Eigenschaft, vor nichts zurückzuschrecken und dich Herausforderungen mutig entgegenzustellen. Doch was hält das neue Jahr 2025 laut Horoskop für den Löwen bereit?

Obwohl dich kaum ein Hindernis aus dem Konzept bringt, kann es nicht schaden, sich auf die Veränderungen des kommenden Jahres einzustimmen. So viel sei gesagt: Auch für Löwen steht das Venusjahr 2025 unter einem romantischen Stern. Doch wo erwartet dich die Liebe und wo die Leidenschaft? Und wie kannst du die astrologischen Einflüsse des nächsten Jahres nutzen, um dir in Gesundheit und Karriere einen Vorteil zu verschaffen? Ein Blick in das Jahreshoroskop 2025 für Löwen verrät es dir.

Was erwartet den Löwen 2025 in der Gesundheit?

War das Jahr 2024 ein undeutliches Fragezeichen bezüglich dessen, wo es mit deiner Gesundheit hingehen soll, hast du als Sternzeichen Löwe nun sicher die Antwort gefunden. Unter der Herrschaft von Venus verspricht 2025 dem Löwen laut Horoskop grundlegend gute Gesundheit – doch dafür fordert es auch deinen Einsatz. Als Sternzeichen Löwe liegt es dir schonmal im Blut, deine eigenen Fähigkeiten zu überschätzen und mit zu viel Selbstbewusstsein an die Sachen heranzugehen. Das könnte schon Anfang 2025 schlecht für das Sternzeichen Löwe ausgehen, wenn sich dir Kriegerplanet Mars in den Weg stellt – Knochenbrüche, Überspannungen und Unfälle sind die Folge. Vor allem im Februar sollte das Sternzeichen Löwe auf sich Acht geben. Kümmere dich 2025 darum lieber nachhaltig um deine Gesundheit und bereite dich zu Jahresbeginn mit Entspannungsübungen und Meditation auf unruhige Zeiten vor.

Der 12. Februar könnte für das Sternzeichen Löwe laut Horoskop ein entscheidender Tag sein, um Änderungen bei der Gesundheit vorzunehmen. Mit deiner Leidenschaft für Sport und körperliche Betätigung wird es dir gelingen, deine Kräfte über das Jahr 2025 hinweg aufzubauen und die beste Version deiner Selbst zu werden. Steht die Sonne ab dem 22. Juli in deinem Sternzeichen, profitieren vor allem Löwen aus der ersten Dekade (23.07. – 02.08.) von dieser Energie. Gehe mit deiner Lebensfreude an Herausforderungen in der Gesundheit heran und setze dir selbst neue Ziele – es wird ein gutes Ende nehmen.

DAS passiert 2025 im Job des Löwen

Das Jahreshoroskop 2025 sieht für Löwen in der Karriere einer Zeit voller Abwechslung, Chancen und Herausforderungen voraus. Zunächst muss der Löwe auf der Arbeit schwer schuften, um mögliche Versäumnisse nachzuholen – denn wo nichts ist, kann auch nichts geholt werden. Ab dem 4. Februar macht sich dann Glücksplanet Jupiter bemerkbar und greift Löwen aus der zweiten Dekade (03.08. – 12.08.) unter die Arme, wenn es darum geht, dass sich selbstbewusste Einschätzungen bewahrheiten. Das Jahreshoroskop 2025 rät dem Sternzeichen Löwen dazu, sich bei der Festlegung neuer Ziele nicht zu überschätzen. Über dein zukünftiges Vorhaben solltest du dir als Sternzeichen Löwe im Job genaue Gedanken machen und Unternehmungen nicht zu voreilig angehen – ein genauer Zeitplan kann dabei helfen, deinen Karriereplan in Stein zu meißeln.

Einen Aufschwung können Löwen in der Karriere ab dem 26. Juni erleben, wenn Merkur in dein Sternzeichen tritt und dir jede Menge Produktivität sichert. Auf einmal treten Chancen in den Leben, über die du zuvor gar nicht nachgedacht hast. Doch das Jahreshoroskop warnt vor: Löwen sollten auch hier nicht zu voreilig Entscheidungen fällen, die nach hinten losgehen könnten. Machst du einen falschen Schritt, kommen ab dem 18. Juli böse Belehrungen auf dich zu – Verluste stehen bevor, wenn Merkur die Richtung ändert. Unstimmigkeiten mit deinen Kollegen solltest du bis zum 11. August klären, bevor es am Arbeitsplatz zu unvorhergesehenen Konsequenzen kommt. Bemühe dich als Löwe darum auch im Job mit deiner Lebensfreude zum Stimmungsmacher zu werden, um zwischenmenschlich positiven Eindruck zu hinterlassen. Zeigst du dich im August von deiner besten Seite, werden deine Entscheidungen im September ihre Früchte tragen.

Die Glückstage des Löwen im Jahr 2025: 24. Februar 2025 : Eine Energiewelle überkommt dich.

: Eine Energiewelle überkommt dich. 24. Juli 2025 : Der Sinneswandel steht bevor.

: Der Sinneswandel steht bevor. 12. August 2025: Brillante Ideen bringen dich ganz nach vorne.

Was sagt das Jahreshoroskop 2025 zur Liebe des Löwen?

Zwar handelt es sich 2025 um ein Venusjahr, doch das heißt noch lange nicht, dass jedem Sternzeichen Liebe und Leidenschaft versichert ist. Als Sternzeichen Löwe gehörst du 2025 zu den Zeichen, die sich ihre romantischen Beziehungen schwer erarbeiten müssen. Du solltest nicht lange damit warten, in der Liebe den Charmeur zu spielen, wenn es dir als Löwe-Mann mit deinem aktuellen Partner ernst ist. Auch als Löwe-Frau kannst du in der Beziehung auf Jagd gehen und zur Miezekatze werden, die 2025 lieber die Kunst des Verführens zum Einsatz bringen sollte. Hast du bis Ende Februar nicht für gute Stimmung in der Beziehung gesorgt, könnte das üble Konsequenzen haben.

Auch Löwen-Singles müssen im Jahr 2025 zum Angriff übergehen, wenn sie in der Liebe erfolgreich sein wollen. Der April, Mai und Juni sind gute Monate, um es zu probieren. Vor allem Löwen aus der dritten Dekade (13.08. – 23.08.) haben das Potenzial, einen heißen Fang zu erlegen, wenn Erotiker Mars in ihrem Zeichen steht. Möchtest du in der Liebe nicht nur Leidenschaft erleben, sondern eine wirklich tiefgehende Beziehung führen, hast du ab Ende August deine Chance. Jetzt zahlt sich das Venusjahr 2025 auch für das Sternzeichen Löwe aus – führe anregende Gespräche, stelle Zukunftsfragen und versuche, eine emotionale Bindung aufzubauen. Hast du den richtigen Partner an deiner Seite, kann euch so schnell nichts mehr trennen.

Jahreshoroskop 2025: Das Fazit für Löwen

Wie du siehst, kann es für dein Sternzeichen Löwe im Jahr 2025 laut Horoskop besonders gefährlich werden – im positiven und negativen Sinn. Im Venusjahr 2025 scheinen Löwen mit dem Feuer zu spielen, sollten in Gesundheit und Karriere aber lieber die Distanz zu halsbrecherischen Risiken wahren. Während es in der Liebe für den Löwen besonders leidenschaftlich wird, solltest du in der Karriere und der Gesundheit falsches Selbstbewusstsein zurückhalten und lieber mit deiner Lebensfreude punkten – dann öffnen sich 2025 auch die richtigen Türen.

