Chinesisches Sternzeichen Tiger: Bedeutung und Eigenschaften

Anders als die westlichen Sternzeichen haben die chinesischen Sternzeichen nur Tier-Formen. Tierkreiszeichen wie die Jungfrau oder den Wassermann gibt es in China nicht. Dafür haben so manche Sternzeichen aber viele Gemeinsamkeiten. Das chinesische Sternzeichen Tiger erinnert stark an den Löwen – denn beides sind gefährliche, wilde Raubkatzen. Doch welche Charakterzüge machen den Tiger aus?

Das Tierkreiszeichen Tiger ist nicht etwa nach einem gleichnamigen Sternbild benannt, sondern nach einem sogenannten Erdzweig: einer Konstellation von Fixsternen innerhalb eines Mondjahres. Der Tiger ist der dritte Erdzweig und das dritte Sternzeichen nach dem chinesischen Mondkalender. Die chinesischen Astrologie orientiert sich für Horoskope an dem zwölf-Jahreszyklus des Jupiters. Jedes Mondjahr steht mit seinem Neujahrsfest für ein Sternzeichen. Ob du Sternzeichen Tiger bist, hängt also von deinem Geburtsjahr ab. Wir verraten dir alles über das Tierkreiszeichen Tiger und welchen Einfluss der Mondkalender auf dich hat.

Fakten-Check: Das ist das chinesische Sternzeichen Tiger

Jahre : 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 regierte Stunde : 03 bis 05 Uhr

: 03 bis 05 Uhr Himmelsrichtung : Ost-Nordost (60 Grad)

: Ost-Nordost (60 Grad) Sternenkonstellation : blauer Drache

: blauer Drache Jahreszeit, Monat : Frühling, Februar

: Frühling, Februar festes Element : Holz

: Holz regierender Planet : Jupiter

: Jupiter Zuordnung : Yang (männlich)

: Yang (männlich) Promis: Tom Cruise, Lady Gaga, Thomas Gottschalk

Wenn dein Geburtsjahr das Jahr 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 oder 2022 ist, bist du das chinesische Sternzeichen Tiger. Nach der Aufteilung im chinesischen Tierkreis repräsentiert der Tiger die Himmelsrichtung Ost-Nordost. Dort liegt die Sternenkonstellation blauer Drache, die dem Tiger zugeordnet ist. Das Tierkreiszeichen Tiger gehört nach dieser Ordnung im Mondjahr zum Frühling und steht für den Monat Februar, wo das chinesische Neujahrsfest gefeiert wird. Der Tiger ist laut Horoskop also gar nicht so feurig wie das Sommer-Sternzeichen Löwe!

Denn zum Tiger gehört das feste Element Holz, das die Charakterzüge und Eigenschaften des Sternzeichens formt. Der Einfluss von Jupiter macht den Tiger in Kombination mit dem Yang-Prinzip extrem extrovertiert und vom Optimismus geprägt – mit diesen Charakterzügen hat er auch die idealen Voraussetzungen für ein Leben in Erfolg und Reichtum. Der Zeitraum zwischen 03 und 05 Uhr sind die Glücks-Stunden des Sternzeichens Tiger. Es ist also kein Wunder, wenn du ein nachtaktiver Mensch bist und die Nacht zum Tag machst.

Eigenschaften des Tigers: So tickt das chinesische Sternzeichen

Die Bedeutung des chinesischen Sternzeichens Tiger ist Mut. Das Element Holz und die Sternenkonstellation blauer Drache machen den Tiger in seinen Charakterzügen sehr flexibel. Was das bedeutet? Obwohl du als Tiger von Stärke geprägt bist, können deine Eigenschaften ganz schön schwanken. Von Grund auf hast du ein energetisches und lebhaftes Selbst – das macht dich unter deinen Mitmenschen auch so beliebt. Du weißt es, andere mit deinem Tatendrang und deinem großen Herz zu begeistern. Hier wirkt das Element des Sternzeichens Tiger. Denn um Wärme zu schaffen, braucht es genau deine Charakterzüge – so wie das Feuer das Holz braucht.

Deine Mitmenschen können so nur von dir profitieren. Als Tierkreiszeichen Tiger bist du ihr aktiver Geist, der Freunden und Familie den Rücken stärkt. Als leidenschaftlicher und kämpferischer Tiger setzt du dich sowohl für deine Mitmenschen als auch eigenen Ziele ein. Mit deinem optimistischen Tatendrang suchst du dir Wege, um zu wachsen – ob im Berufsleben oder in deinen Charakterzügen. Dabei verschlägt es das verwegene Sternzeichen Tiger aber auch zu Ungeduld und unüberlegtem Handeln. Fühlst du dich missverstanden oder zurückgedrängt, frustriert dich das Verhalten deiner Mitmenschen sehr.

Chinesisches Jahr Zeitraum Element 1938 31.01.1938 – 18.02.1939 Erde 1950 17.02.1950 – 05.02.1951 Metall 1962 05.02.1962 – 24.01.1963 Wasser 1974 23.01.1974 – 10.02.1975 Holz 1986 09.02.1986 – 28.01.1987 Feuer 1998 28.01.1998 – 15.02.1999 Erde 2010 14.02.2010 – 02.02.2011 Metall 2022 01.02.2022 – 21.01.2023 Wasser 2034 19.02.2034 – 07.02.2035 Holz Chinesische Neujahrsfeste des Tigers in der Tabelle.

Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Tiger-Typen?

Wie du in der Tabelle siehst, ist nicht jeder vom Sternzeichen Tiger gleich. Denn je nach Mondjahr und Geburtsjahr ist das Tierkreiszeichen einem bestimmten Element zugeordnet. Zu jedem Neujahrsfest bekommt der Tiger ein zusätzliches Element aus der chinesischen Lehre. So entstehen die einzigartigen Charakterzüge deines Sternzeichens.

Wasser-Tiger: Das Element Wasser schwächt den Tatendrang des Sternzeichens Tiger keinesfalls. Eher macht es ihn noch stärker. Denn je nach Situation kann sich der Tiger perfekt an seine Umgebung anpassen und seine sieben Sinne aktivieren. Mit dieser Flexibilität ist der Weg zum Erfolg gesichert.

Holz-Tiger: Der Holz-Tiger ist durch sein doppeltes Element gleich doppelt so stark. Er macht viele Fortschritte, da er Dinge so schnell begreifen und umsetzen kann. Wird er gereizt oder provoziert, reagiert er mit Stabilität und Resistenz. Denn wer aus doppeltem Holz geschnitzt ist, den bringt so schnell nichts aus der Fassung.

Feuer-Tiger: Mit dem Element Feuer kommen die wilden Raubkatzen-Eigenschaften des Tigers zum Vorschein. Man schafft es kaum, seinen Tatendrang im Zaum zu halten. Der Optimismus des Feuer-Tigers kennt keine Grenzen. Das macht das Tierkreiszeichen Tiger aber umso ungeduldiger.

Erde-Tiger: Wenn dein Element als Tiger Erde ist, bist du vermutlich eher eine Miezekatze und nur selten auf Beutezug. Gerade der Erde-Tiger achtet enorm auf seine Mitmenschen. Du hast zwar einen starken Geist, zeigst aber auch gerne deine sanfte Seite. Das Tierkreiszeichen Tiger ist nämlich eine perfekte Schulter zum Anlehnen.

Metall-Tiger: Der Metall-Tiger bewahrt immer einen kühlen Kopf. Das hängt vor allem mit einem robusten Inneren zusammen. Als Tierkreiszeichen Tiger gehst du mit sehr hohen Erwartungen durchs Leben, die es umzusetzen gilt. Deinen Optimismus und Energie überträgt sich aber auch auf deine Mitmenschen – denn Metall leitet.

Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zum Tiger?

In der Liebe ist das chinesische Sternzeichen Tiger ziemlich ungezwungen. Eins ist klar: In der Beziehung geben sie den Ton an. Sie lenken die Richtung, in die die Partnerschaft gehen soll und zeigen ihre Leidenschaft und Temperament. Das Tierkreiszeichen Tiger braucht einen Partner an seiner Seite, der genauso aktiv ist, ihm aber auch seine Freiräume lässt. Hält sein Partner sich allerdings zu sehr zurück, wird der Tiger schnell untreu. Während das liebevolle Schwein laut Horoskop sehr gut zum Tiger passt, stehen die Sterne für den Affen und die Schlange eher schlecht.

Diese Sternzeichen passen gut zum Tiger : Hund, Pferd, Schwein

: Hund, Pferd, Schwein Diese Sternzeichen passen nicht zum Tiger: Affe, Schlange

Tiger-Frau und Tiger-Mann: Was sind die Unterschiede?

Auch zwischen Tiger-Mann und Tiger-Frau gibt es bei den chinesischen Sternzeichen Unterschiede. Im Tierkreiszeichen Tiger ist die Frau häufig der Mittelpunkt des Lebens. Sie ist aktiv, gesellig und versammelt gerne eine große Schar an Mitmenschen um sich herum, die sie bewundern. Aufgrund des vielen Zuspruchs geht die Tiger-Frau voller Optimismus durchs Leben. Enttäuschungen kommen für sie nicht infrage. Wegen ihres großen Egos neigt die verwegene Tiger-Frau aber auch zur Selbstüberschätzung.

Der Tiger-Mann ist eher zurückhaltender unterwegs. Er bemüht sich darum, es mit dem Optimismus nicht zu übertreiben. Lieber hält sich das Tierkreiszeichen an seine innere Stabilität. So verfolgt der Tiger-Mann zwar seinen Tatendrang, schießt aber nicht übers Ziel hinaus. Er verfolgt seine eigene Moral. Umso verschreckter wird der Tiger-Mann, wenn er sich auf den Schlips getreten fühlt. Auch er sehnt sich nämlich Zuspruch von seinen Mitmenschen.

Jetzt weißt du über das chinesische Sternzeichen Tiger und seine Eigenschaften Bescheid. Doch wie sieht es mit den anderen Tierkreiszeichen nach dem Mondkalender aus? Was die Charakterzüge des Sternzeichens Hase sind, verraten wir dir hier.