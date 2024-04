Chinesisches Sternzeichen Hund: Bedeutung und Eigenschaften

Im chinesischen Horoskop gibt es so einige besondere Sternzeichen: Drache, Schlange, Ratte – auch der Hund ist mit dabei. Für uns Menschen ist der Hund nicht nur ein Haustier, sondern ein treuer Freund fürs Leben. Genau wie Menschen haben auch Hunde je nach Rasse verschiedene Eigenschaften. Welcher Hund zu welchem Sternzeichen passt, verraten wir dir hier. Wie sieht es aber in der chinesischen Astrologie mit dem Sternzeichen Hund aus?

Der Hund ist das elfte Sternzeichen im chinesischen Tierkreis. Ob dein Tierkreiszeichen Hund ist, hängt davon ab, ob dein Geburtsjahr auf das chinesische Jahr des Hundes fällt. Das chinesische Horoskop orientiert sich mit seinen zwölf Sternzeichen am Zyklus des Jupiters und am Mondkalender. Mit dem zweiten Vollmond bzw. Neumond im elften Jahr des Zyklus startet das Tierkreiszeichen Hund. Das Sternzeichen ist dabei nicht nach einem direkten Sternbild im Himmel, sondern einer Gruppe an Fixsternen benannt, die als Erdzweig bezeichnet wird. Doch welche Charaktereigenschaften hat das Sternzeichen Hund?

Fakten-Check: Das ist das chinesische Sternzeichen Hund

Jahre : 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 regierte Stunde : 19 bis 21 Uhr

: 19 bis 21 Uhr Himmelsrichtung : West-Nordwest (300 Grad)

: West-Nordwest (300 Grad) Sternenkonstellation : Weißer Tiger, Polarstern

: Weißer Tiger, Polarstern Jahreszeit, Monat : Herbst, Oktober

: Herbst, Oktober festes Element : Metall, Erde

: Metall, Erde regierender Planet : Venus, Saturn

: Venus, Saturn Zuordnung : Yang (männlich)

: Yang (männlich) Promis: Elyas M’Barek, Madonna, Freddie Mercury

Wenn dein Geburtsjahr das Jahr 1970, 1982, 1994, 2006 oder 2018 ist, ist dein chinesisches Sternzeichen Hund. Das Tierkreiszeichen Hund hat eine besondere Stellung im chinesischen Horoskop, da es gleich zwei Elementen, Planeten und Sternenkonstellationen zugeordnet ist. Warum das so ist? Durch das Neujahrsfest verschieben sich laut Mondkalender die Monate und Jahreszeiten. Das Sternzeichen Hund ist dem Monat Oktober zugeordnet und markiert das Ende des Herbstes. Tierkreiszeichen am Ende einer Jahreszeit erhalten in der chinesischen Astrologie immer die zusätzliche Zuordnung zum Element Erde und dem Polarstern, die einen besonderen Einfluss auf die Charaktereigenschaften der Sternzeichen haben.

Obwohl das chinesische Sternzeichen Hund laut Mondkalender mit dem Element Metall ein aufgewecktes und starkes Selbst hat, bleibt es durch die Erde sanft und liebenswürdig. Die beiden Charaktereigenschaften vereinen sich im Hund und werden von Venus und Saturn verstärkt, die das Tierkreiszeichen so vielfältig machen. Denn der Hund hat intellektuell einiges auf dem Kasten und präsentiert Mitmenschen gerne seine Fähigkeiten. Durch das aktive Yang-Prinzip fällt es dem Sternzeichen Hund leicht, auf andere Menschen zuzugehen. Trifft nicht nur dein Geburtsjahr, sondern auch deine Geburtszeit zwischen 19 und 21 auf das Sternzeichen Hund zu, kannst du es außerdem als deinen Aszendenten betrachten.

Eigenschaften des Hundes: So tickt das chinesische Sternzeichen

Die symbolische Bedeutung vom chinesischen Sternzeichen Hund ist Treue. Menschen, die im Jahr des Hundes geboren sind, nehmen sich ihre Mitmenschen besonders zu Herzen. Bei Bedürfnissen anderer Menschen werden sie aufmerksam und stehen hilfsbereit zur Seite. Durch das Element Erde ist dem Sternzeichen Hund die Harmonie und Liebe das oberste Gebot – für ihn gibt es nichts Schlimmeres, als Streit und negative Stimmungen. Deswegen begegnet der Hund seinen Mitmenschen immer geduldig. Kein Wunder, dass das Sternzeichen Hund oftmals als engster Freund gilt. Seinen friedliebenden Prinzipien hält das Tierkreiszeichen die Treue. Da der Hund so fürsorglich und selbstlos ist, sollte er allerdings darauf achten, sich nicht ausnutzen zu lassen.

Die andere Seite des Sternzeichens Hund wird durch das Element Metall gefördert: Entschlossenheit heißt es hier. Da der Hund so engagiert ist, lässt er bei Herausforderungen nicht locker. Durch seine intelligente Ader kann er neue Dinge schnell begreifen und meistern. Das Sternzeichen Hund ist motiviert, immer sein Bestes zu geben, um Mitmenschen zu begeistern und nicht im Stich zu lassen, wenn es darauf ankommt. Auf Ungerechtigkeit ist das chinesische Sternzeichen Hund überhaupt nicht gut zu sprechen – merkt er, dass Menschen ungerecht behandelt werden, schreitet er sofort zur Tat. Auch seine Menschenkenntnis greift dem Hund dabei unter die Arme. Bestimmten Menschen begegnet er von vornherein misstrauisch oder verschlossen – freundlichen Seelen schenkt er hingegen sofort seine Liebe und wird ihnen der beste Freund.

Chinesisches Jahr Zeitraum Element 1946 02.02.1946 – 21.01.1947 Feuer 1958 18.02.1958 – 07.02.1959 Erde 1970 06.02.1970 – 26.01.1971 Metall 1982 25.01.1982 – 12.02.1983 Wasser 1994 10.02.1994 – 30.01.1995 Holz 2006 29.01.2006 – 17.02.2007 Feuer 2018 16.02.2018 – 04.02.2019 Erde 2030 03.02.2030 – 22.01.2031 Metall 2042 22.01.2042 – 09.02.2043 Wasser Das Jahr des chinesischen Sternzeichens Hund in der Tabelle.

Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Hund-Typen?

Im chinesischen Horoskop gibt es so einige Besonderheiten. Eine davon: Jedem Jahr des Hundes ist nach dem Mondkalender ein spezifisches Element aus der chinesischen Lehre zugeordnet. Das bedeutet, dass die Charaktereigenschaften des Hundes automatisch von drei Elementen beeinflusst werden! Mit deinem Jahr ergeben sich somit einzigartige Fähigkeiten für dein Tierkreiszeichen.

Metall-Hund: Das Sternzeichen Hund mit dem doppelten Element Metall ist besonders prinzipientreu. Der Metall-Hund hält sich an seine eigene Moral und würde sich niemals als jemand ausgeben, der er nicht ist. Genauso stark ist sein Trieb gegen die Ungerechtigkeit – der Metall-Hund sorgt für Recht und Ordnung.

Wasser-Hund: Wesentlich anpassungsfähiger ist der Wasser-Hund. Sie zeigen sich zwar aufgeschlossen, vertrauen aber auch auf ihre Menschenkenntnis. Ihren Freunden schenken Hund aus dem Wasser-Jahr alle Liebe, die sie zu bieten haben. Wasser-Hunde bilden sich außerdem gerne weiter, um Menschen besser verstehen zu können.

Holz-Hund: Auch der Holz-Hund ist grundsätzlich offen für Neues, da er so flexibel ist. Seine Motivation nutzt der Holz-Hund, um stetig an sich zu arbeiten und als Mensch besser zu werden. Er möchte als Freund der treuste Begleiter sein, den es gibt. Von negativer Kritik lässt der Holz-Hund sich darum aber schnell verunsichern.

Feuer-Hund: Menschen mit dem Sternzeichen Hund aus einem Feuer-Jahr nehmen das Leben weniger ernst. Feuer-Hunde sind aufgeweckt und vertrauen auf ihre Instinkte. Mit ihrer positiven Art begeistern Feuer-Hunde ihre Mitmenschen, auch wenn sie sich zu diesem Zweck manchmal verbiegen.

Erde-Hund: Der Erde-Hund ist zwar ein treuer Freund, hält sich aber stark an seine Vernunft. Sie achten sehr auf ihre Menschenkenntnis und brauchen Zeit, um sich auf fremde Menschen einzulassen. Ihre Vorsicht lässt Erde-Hunde auf den ersten Blick kühl wirken, doch auch sie tragen viel Liebe in sich.

Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zum Hund?

In der Partnerschaft braucht das chinesische Sternzeichen Hund laut Horoskop ein leidenschaftliches Tierkreiszeichen an seiner Seite. Das perfekte Match des Hundes ist das abenteuerlustige Pferd, das den Hund perfekt entertainen kann. In der Liebe möchte der Hund nämlich auch viel Neues dazulernen und erleben. Etwas entspannter läuft es in der Liebe zwischen Hund und Hase – diese beiden liebenswürdigen Sternzeichen harmonieren sehr miteinander. Tierkreiszeichen wie der Drache oder Hahn sind dem Hund zu aufgesetzt. Das Sternzeichen Hund setzt in der Liebe auf die Natürlichkeit des Partners.

Diese Sternzeichen passen zum Hund : Tiger, Pferd, Hase

: Tiger, Pferd, Hase Diese Sternzeichen passen nicht zum Hund: Drache, Hahn

Hund-Mann und Hund-Frau: Das unterscheidet sie

Auch zwischen Hund-Mann und Hund-Frau gibt es in der chinesischen Astrologie Unterschiede. Der Hund-Mann steht unter großem Einfluss vom Element Metall und dem Saturn: Er ist sehr idealistisch und nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern spricht einfach Freischnauze. Der Hund-Mann hat eine leicht konservative Ader, was ihn etwas verschlossen macht. Eigentlich hat der Hund-Mann aber eine lockere Art, die ihn als Freund sehr beliebt macht.

Die Hund-Frau zeigt sich anderen Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen. Auch sie spricht Freischnauze und nimmt dabei Rücksicht auf die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen. Für ihre lockere Art mag die Hund-Frau es, Komplimente zu erhalten und mit Aufmerksamkeit beschenkt zu werden. Auch in der Liebe ist Wertschätzung für die Hund-Frau ein absolutes Muss! Trotzdem drängt sich das Sternzeichen Hund nicht ins Rampenlicht, sondern überzeugt mit lässiger und cooler Art.

Über das Sternzeichen Hund und seine Charaktereigenschaften weißt du nun Bescheid. Doch wie sieht es mit den anderen Tierkreiszeichen im Horoskop aus? Was es mit dem chinesischen Sternzeichen Schlange auf sich hat, verraten wir dir hier.