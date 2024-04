Chinesisches Sternzeichen Schlange: Bedeutung und Eigenschaften

Wer herausfindet, dass sein chinesisches Sternzeichen Schlange ist, dürfte sich vielleicht erschrecken. Denn die Schlange wird nicht ohne Grund als hinterlistig und gerissen bezeichnet. Obwohl die Schlange ein Symbol für Weisheit ist, kennt man sie eher im negativen Sinn. Auch in der chinesischen Astrologie hat das seine Spuren hinterlassen. Die chinesische Astrologie basiert auf einem komplexen Rechensystem, Eigenschaften des Sternenhimmels und einer traditionellen Legende. Im chinesischen Tierkreis hat es die Schlange der Legende nach nur an die sechste Stelle geschafft, indem sie ein anderes Tierkreiszeichen mit einer List hinterging. Doch sind die Eigenschaften des Sternzeichens Schlange wirklich so negativ?

Ob dein chinesisches Sternzeichen Schlange ist, hängt davon ab, dass dein Geburtsjahr zu diesem Tierkreiszeichen gehört. Während die Planetenbewegung von Jupiter den Zwölf-Jahreszyklus vorgibt, in dem sich die chinesischen Sternzeichen abwechseln, wird dein genaues Tierkreiszeichen vom Mondkalender bestimmt. Das chinesische Neujahrsfest findet meistens im Februar statt, dem ersten Monat im Horoskop. Wir verraten dir, welchen Einfluss das auf dein Sternzeichen Schlange hat.

Fakten-Check: Das ist das chinesische Sternzeichen Schlange

Jahre : 1965, 1977, 1989, 2001, 2012, 2025

: 1965, 1977, 1989, 2001, 2012, 2025 regierte Stunde : 09 bis 11 Uhr

: 09 bis 11 Uhr Himmelsrichtung : Süd-Südost (150 Grad)

: Süd-Südost (150 Grad) Sternenkonstellation : Roter Vogel

: Roter Vogel Jahreszeit, Monat : Sommer, Mai

: Sommer, Mai festes Element : Feuer

: Feuer regierender Planet : Mars

: Mars Zuordnung : Yin (weiblich)

: Yin (weiblich) Promis: Pierce Brosnan, Bob Dylan, Bill Kaulitz

Wenn du im Jahr 1965, 1977, 1989, 2001 oder 2012 geboren bist, gehörst du zum chinesischen Sternzeichen Schlange. Astronomisch gesehen bezeichnet das Tierkreiszeichen Schlange eine Gruppe an Fixsternen am Himmel, die als sechster Erdzweig bezeichnet wird. Sie ist der Sternenkonstellation roter Vogel zugeordnet, die sich in südlicher Himmelsrichtung befindet. Häufig wird dieses Sternbild als Phoenix gesehen, was auch die Zuordnung zum Element Feuer erklärt. Das Sternzeichen Schlange ist keinesfalls ein langweiliges oder trockenes Zeichen – ihr Energie ist leidenschaftlich.

Der Charakter der Schlange wird auch durch Planet Mars beeinflusst, der als Kriegerplanet gilt. Das macht das Sternzeichen Schlange nicht nur leidenschaftlich, sondern auch zielstrebig und ehrgeizig. Ausgeglichen werden diese Eigenschaften nach chinesischer Astrologie über das weibliche Yin-Prinzip. Durch das chinesische Neujahrsfest im Februar verschieben sich die Jahreszeiten so, dass das Tierkreiszeichen Schlange dem Monat Mai und dem Sommer zugeordnet ist. Zwischen 09 und 11 Uhr sind die Eigenschaften der Schlange am stärksten. Bist du zu dieser Zeit geboren, kannst du das Sternzeichen Schlange als eine Art Aszendenten betrachten.

Eigenschaften der Schlange: So tickt das chinesische Sternzeichen

Die Symbolik von Weisheit und Intelligenz hat im chinesischen Horoskop für das Tierkreiszeichen Schlange eine Bedeutung. Das Sternzeichen Schlange ist weder böse noch hinterlistig – viel eher ist sie sogar philosophisch veranlagt. Von allen Tierkreiszeichen ist die Schlage am kultiviertesten. Sie macht sich über viele Dinge Gedanken und zerbricht sich den Kopf über die Intentionen ihrer Mitmenschen. Das Sternzeichen Schlange hat eine starke Beobachtungsgabe und weiß es, das Verhalten ihrer Mitmenschen zu interpretieren. Sie ist lieber misstrauisch und hört auf ihre Menschenkenntnis, anstatt anderen sofort ihr Vertrauen zu schenken. Vor allem wird das Sternzeichen Schlange distanziert, wenn sich bedroht oder angegriffen fühlt. Das rätselhafte Verhalten macht die Schlange für ihre Mitmenschen anziehend.

Andere spannende Sternzeichen-Themen:

Chinesisches Sternzeichen Tiger: Bedeutung und Eigenschaften

Chinesisches Sternzeichen Hund: Bedeutung und Eigenschaften

Durch das Element Feuer kann die Schlange aber auch ganz schön launisch werden. Dem Feuer hat das Tierkreiszeichen Schlange ihre Leidenschaft zu verdanken – das macht sie so ehrgeizig und zielstrebig. Begeistert sie sich für etwas, ist die Schlange Feuer und Flamme. Mit ihrer leidenschaftlichen Art steckt sie ihre Mitmenschen an. Eigentlich hat das chinesische Sternzeichen Schlange die symbolische Bedeutung Flexibilität. Intuitives Handeln gehört zu den Eigenschaften der Schlange. Auf ihr intuitives Gefühl verlässt sich die Schlange auch bei ihrer Menschenkenntnis. Durch ihr Einfühlungsvermögen kann sie das Tierkreiszeichen Schlange sehr gut in ihre Mitmenschen hineinversetzen.

Chinesisches Jahr Zeitraum Element 1941 27.01.1941 – 14.02.1942 Metall 1953 14.02.1953 – 03.02.1954 Wasser 1965 02.02.1965 – 20.01.1966 Holz 1977 18.02.1977 – 06.02.1978 Feuer 1989 06.02.1989 – 26.01.1990 Erde 2001 24.01.2001 – 11.02.2002 Metall 2013 10.02.2013 – 30.01.2014 Wasser 2025 29.01.2025 – 16.02.2026 Holz 2037 15.02.2037 – 03.02.2038 Feuer Das chinesische Geburtsjahr der Schlange in der Tabelle

Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Schlangen-Typen?

Wie du in der Tabelle sehen kannst, ist jedem Geburtsjahr der Schlange ein anderes Element zugeordnet. Denn auch hierfür gibt es einen eigenen Zyklus im chinesischen Horoskop. Zu deinem fixen Element Feuer kommt also immer noch ein zweites Element hinzu, das deine einzigartigen Charakterzüge formt und bestimmte Eigenschaften stärkt.

Wasser-Schlange: Schlangen aus dem Geburtsjahr Wasser sind tief mit ihren eigenen Gefühlen und denen ihrer Mitmenschen verbunden. Die Menschenkenntnis ist die größte Stärke der Wasser-Schlange. Mit ihrem Einfühlungsvermögen steht sie ihrer Familie und Freunden immer zur Seite.

Holz-Schlange: Bist du Sternzeichen Schlange mit dem Element Holz, fühlst du dich vor allem mit Kunst und Kultur verbunden. Durch ihre Beobachtungsgabe erfreuen sich Hol-Schlangen an kleinen Details. Das lässt sie aber auch eifersüchtig werden, sollte ihr etwas auffallen, das ihr im eigenen Leben fehlt.

Feuer-Schlange: Feuer-Schlangen brennen praktisch vor Leidenschaft. Sie sind nicht nur begeisterungsfähig, sondern auch extrem intensiv bei der Sache. Intuitiv verfolgen sie ihre Ziele. Die Mitmenschen der Schlange wissen diese leidenschaftliche Art zu schätzen und bleiben treu an ihrer Seite.

Erde-Schlange: Als Sternzeichen Schlange vom Element Erde bist du nicht so leicht zu begeistern. Du bist bodenständig und magst es, wenn alles beim Alten bleibt. Solltest du intuitiv auf Ideen kommen, wirst du sie lieber dreimal hinterfragen, als sofort deinem Instinkt zu folgen. Das macht Erde-Schlangen auch so misstrauisch.

Metall-Schlange: Wurde das Neujahrsfest der Schlange zum Element Metall gefeiert, überzeugst du deine Mitmenschen besonders mit deiner Intelligenz. Metall-Schlangen haben einen scharfen Verstand und ein Herz aus Stahl. Sie sind schwer zu erobern, doch wirken mindestens doppelt so anziehend auf ihre Mitmenschen.

Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zur Schlange?

Das Sternzeichen Schlange ist in der Liebe sehr leidenschaftlich und braucht eine tiefe Verbindung zu seinem Partner. Tierkreiszeichen wie der Drache, die sich leicht ablenken lassen und sprunghaft sind, passen nicht sehr gut zur Schlange. Denn Schlangen mögen anspruchsvolle Gespräche und sehnen sich nach einem verlässlichen Partner an ihrer Seite. Während Büffel und Affe perfekt zur Schlange passen, kann das Sternzeichen nur sehr wenig mit dem Schwein anfangen – es ist der Schlange einfach nicht spannend genug. Schlangen müssen schließlich begeistert werden, um ihre Leidenschaft zu entfalten.

Diese Sternzeichen passen zur Schlange : Büffel, Hahn, Affe

: Büffel, Hahn, Affe Diese Sternzeichen passen nicht zur Schlange: Schwein, Tiger

Schlange-Frau und Schlange-Mann: Welche Unterschiede gibt es?

In der chinesischen Astrologie gibt es auch zwischen Schlange-Frauen und Schlange-Männern recht eindeutige Unterschiede. Die Schlange-Frau ist ganz nach dem zurückhaltenden Yin-Prinzip gestrickt. Sie zeigt ihre wahre Haut nur selten und braucht lange, um einem Mitmenschen ihr Vertrauen zu schenken. Das liegt daran, dass die Schlange-Frau genau weiß, was sie will. Mit ihrer Menschenkenntnis kann sie gut einschätzen, ob ihr Gegenüber ihren Bedürfnissen gerecht wird.

Der Schlange-Mann geht etwas offener mit seiner Leidenschaft um. Er ist weniger misstrauisch und folgt intuitiv seinem Herzen. Schlange-Männer sind zuvorkommend und wissen durch ihr Einfühlungsvermögen genau, was ihre Mitmenschen brauchen. Der Schlange-Mann ist das Vorzeigemodell eines einfühlsamen, leidenschaftlichen Liebhabers – doch er wird auch schnell eifersüchtig. Mit dem 13. Sternzeichen Schlangenträger hat das chinesische Sternzeichen Schlange nichts zu tun.

Über das chinesische Sternzeichen Schlange weißt du jetzt Bescheid. Doch auch andere Tierkreiszeichen könnten interessant für dich sein. Was es mit dem Sternzeichen Büffel auf sich hat, verraten wir dir hier.