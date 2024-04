Chinesisches Sternzeichen Büffel: Bedeutung und Eigenschaften

Chinesische Sternzeichen haben viele Unterschiede zu westlichen Tierkreiszeichen – aber auch ganz schön viele Gemeinsamkeiten. Das denkt man zumindest mit dem Blick auf das chinesische Tierkreiszeichen Büffel, das dem Stier verdächtig nahekommt. Ist mein chinesisches Sternzeichen automatisch Büffel, wenn ich ein Stier bin? Die Antwort: Nein! Denn die Berechnung und Charakterzüge der Sternzeichen sind anders. Aber was sind die Eigenschaften des Büffels?

Der Büffel ist das zweite Sternzeichen im chinesischen Tierkreis. Ob du ein Büffel bist, hängt davon ab, wann das chinesische Neujahrsfest in deinem Geburtsjahr gefeiert wurde. Im chinesischen Horoskop ist jedem Jahr eines von zwölf Sternzeichen zugeordnet, die sich zyklisch wiederholen. Die genaue Zusammensetzung der chinesischen Tierkreiszeichen ist ein komplexes System. Es gibt Konstellationen von Fixsternen, die als Erdzweige mit Namen der chinesischen Sternzeichen bezeichnet werden. Der Büffel ist der zweite Erdzweig. Wir verraten dir, was du noch über dein Sternzeichen wissen musst und was der Büffel bedeutet.

Fakten-Check: Das ist das chinesische Sternzeichen Büffel

Jahre : 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 regierte Stunde : 01 bis 03 Uhr

: 01 bis 03 Uhr Himmelsrichtung : Nord-Nordost (30 Grad)

: Nord-Nordost (30 Grad) Sternenkonstellation : Schwarze Schildkröte, Polarstern

: Schwarze Schildkröte, Polarstern Jahreszeit, Monat : Winter, Januar

: Winter, Januar festes Element : Wasser, Erde

: Wasser, Erde regierender Planet : Merkur, Saturn

: Merkur, Saturn Zuordnung : Yin (weiblich)

: Yin (weiblich) Promis: Barack Obama, George Clooney, Heidi Klum

Wenn du im Jahr 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 oder 2021 geboren bist, ist dein chinesisches Sternzeichen der Büffel. Im Tierkreis liegt der Büffel ebenfalls an zweiter Stelle und repräsentiert die Himmelsrichtung Nord-Nordost. Außerdem verkörpert der Büffel nicht nur ein Jahr, sondern auch die Zeit zwischen 01 und 03 Uhr – bist du um diese Zeit geboren, ist dein Sternzeichen Büffel. Das ist mit dem Aszendenten vergleichbar. Dem Tierkreiszeichen Büffel ist die Jahreszeit Winter und der Monat Januar zugeordnet. Auch das hat Einfluss auf dein chinesisches Horoskop. Einerseits zeigen sich in diesen Zeiten die Charakterzüge des Büffels am stärksten, anderseits kannst du dein Horoskop aus den passenden Sternzeichen zu deinem Geburtsjahr, Geburtsmonat und Geburtszeit zusammensetzen.

Der Büffel ist eines der besonderen chinesischen Sternzeichen mit mehreren Eigenschaften. Denn da das Neujahrsfest häufig im Februar stattfindet, ist dieser auch der erste Monat im chinesischen Kalender. Was das für dein Sternzeichen bedeutet? Der Büffel markiert das Ende des Winters und steht sowohl unter dem Einfluss des Polarsterns als auch der schwarzen Schildkröte. Daraus ergibt sich die Zuordnung der Elemente Wasser und Erde, die die Charakterzüge des Büffels formen. Saturn verleiht dem Büffel Struktur und Klarheit, während das Yin Prinzip für ein passives Verhalten steht.

Eigenschaften des Büffels: So tickt das chinesische Sternzeichen

Das chinesische Sternzeichen Büffel bedeutet Fleiß. Die Charakterzüge des Büffels werden hauptsächlich vom Element Erde und dem Polarstern abgeleitet. Als Büffel hast du immer alle Hände voll zu tun – und das auch gerne. Ehrgeizig stellst du dich Herausforderungen und stehst harte Zeiten mit deiner Willensstärke durch. Das Tierkreiszeichen Büffel hat mit seiner Verlässlichkeit und dem Pflichtbewusstsein die idealen Fähigkeiten, um viel Verantwortung zu übernehmen. Hat er sich einmal etwas vorgenommen, arbeitet der Büffel mit Fleiß daran, seine materiellen Ziele zu erreichen. Das macht ihn aber auch stur und engstirnig.

Gerade für seine Mitmenschen und Familie ist der Büffel bereit, alles zu geben. Harmonie und Stabilität sind die oberste Priorität des Büffels. Im Umgang mit seinen Mitmenschen ist der Büffel treu, rücksichtsvoll und liebevoll – Streitigkeiten stellt er sich mit Geduld und überlegt dir praktische und bodenständige Lösungen, um sie aus dem Weg zu schaffen. Gleichzeitig machen Büffel sich allzu häufig viele Sorgen um die kleinsten Dinge des Lebens. Passt etwas nicht zu den traditionellen, konservativen Vorstellungen des Tierkreiszeichens, neigt der Büffel nämlich zu autoritärem Verhalten.

Chinesisches Jahr Zeitraum Element 1937 11.02.1937 – 31.01.1938 Feuer 1949 29.01.1949 – 16.02.1950 Erde 1961 15.02.1961 – 04.02.1962 Metall 1973 03.02.1937 – 22.01.1974 Wasser 1985 19.02.1985 – 08.02.1986 Holz 1997 07.02.1997 – 27.01.1998 Feuer 2009 26.01.2009 – 13.02.2010 Erde 2021 12.02.2021 – 31.01.2022 Metall 2033 31.01.2033 – 18.02.2034 Wasser Chinesische Neujahrsfeste des Büffels in der Tabelle.

Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Büffel-Typen?

Wie du in der Tabelle siehst, ist das Sternzeichen Büffel nicht immer gleich. Denn zu jedem Neujahrsfest wird dem Jahr ein passendes Element und Tierkreiszeichen zugeordnet. Es gibt also nicht nur Erde- oder Wasser-Büffel, sondern auch Sternzeichen mit dem Element Holz, Feuer oder Metall. So ergeben sich die einzigartigen Charakterzüge des Sternzeichens Büffel.

Metall-Büffel: Die eiserne Willensstärke und Sturheit macht sich besonders bei Metall-Büffeln bemerkbar. Denn sie sind mindestens genauso unnachgiebig und schmelzen nur schwer dahin. Von anderen Meinungen seiner Mitmenschen lässt sich dieses Tierkreiszeichen nur schwer beeindrucken.

Wasser-Büffel: Ist der Büffel im Tierkreis dem Element Wasser zugeordnet, zeigt sich die emotionale und sanfte Art in seinen Charakterzügen. Wasser-Büffel priorisieren Harmonie und nehmen sich im Gefecht eher zurück. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht mindestens genauso fleißig sind, wie die anderen Büffel-Typen.

Holz-Büffel: Die Holz-Büffel bringen den Fleiß des Sternzeichens richtig zum Ausdruck. Denn Holz muss stetig wachsen, um von Nutzen zu sein. So ist es auch mit dem Büffel, der mit jeder neuen Herausforderung stärker und willensstärker wird und mit seinen Fähigkeiten letztendlich über sich selbst hinauswächst.

Feuer-Büffel: Bei den Feuer-Büffeln zeigt sich der Ehrgeiz etwas rasanter. Obwohl das Tierkreiszeichen die innere Ruhe und Stabilität bewahrt, zeigt es sich nach außen hin aktiver und konfrontationsfreudiger. Der Antrieb? Häufig Besitz und Reichtum.

Erde-Büffel: Der Erde-Büffel ist der Inbegriff des Sternzeichens im Tierkreis. Er lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. Geduld und Bodenständigkeit sind die größten Stärken des Erde-Büffels. Denn bei all seinen Aufgaben bleibt ihm keine Zeit, um sich in der Hektik zu verlieren.

Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zum Büffel?

In der Liebe kommt das Element Wasser beim Büffel zum Ausdruck. Denn in der Partnerschaft lässt der Büffel es ruhig angehen, während er seine Liebsten zuvorkommend mit allem möglichen versorgt. Das Sternzeichen steht treu und aufrichtig zu seinem Partner. Gleichzeitig spornt es den Büffel an, wenn auch die Liebe zur Herausforderung wird, die mit Willensstärke umkämpft werden muss. Der Partner des Büffels sollte es ihm also nicht zu einfach machen.

Diese Sternzeichen passen zum Büffel : Schlange, Hahn, Ratte

: Schlange, Hahn, Ratte Diese Sternzeichen passen nicht zum Büffel: Ziege, Pferd

Büffel-Frau und Büffel-Mann: Was für Unterschiede gibt es?

Wenn du gedacht hast, nach den Elementen war es das mit den Unterschieden zwischen den Büffel-Typen, liegst du falsch. Denn auch Frauen und Männer unterscheiden sich unter dem Sternzeichen Büffel. Die Frauen des chinesischen Sternzeichens Büffel sind ganz nach dem Yin Prinzip eher passiv veranlagt. Sie sind die Ruhe per se, die gerne umworben und verführt werden. Dabei haben sie Vorstellungen von ihrem Partner und ihrem Leben – werden sie nicht erfüllt, ist die Büffel-Frau schnell unzufrieden. Doch das hält sie nicht davon ab, geduldig auf den perfekten Partner zu warten.

Männer des chinesischen Sternzeichens Büffel arbeiten besonders hart, um ihre Ziele zu erreichen. Auch er bleibt ruhig bei der Sache, wenn er sich im Fleiß noch so arbeitsam an neue Herausforderungen wagt. Nach außen hin wirkt er darum oft unnahbar für fremde Menschen, weswegen er nur selten neuen Kontakte knüpft. Lieber bleibt der Büffel-Mann seiner Familie und Mitmenschen treu und bemüht sich um eine intensive Beziehung zu ihnen.

Jetzt weißt du über die Bedeutung und Eigenschaften des chinesischen Tierkreiszeichens Büffel Bescheid. Doch auch andere Sternzeichen im Tierkreis dürften interessant für dich sein, wenn du ein Büffel bist. Wie es um das Sternzeichen Tiger steht, verraten wir dir hier.