Prinz Harry bringt IHN als Flick-Nachfolger ins Gespräch

Das Drama um die deutsche Nationalmannschaft, es spitzt sich immer weiter zu. Nach der peinlichen 4:1-Pleite gegen Japan musste Bundestrainer Hansi Flick nun doch seinen Hut nehmen. Doch wer könnte seine Nachfolge antreten. Nun ist das Thema sogar schon bei den britischen Royals angelangt. War Prinz Harry doch am Samstagabend, direkt nach der Eröffnungsfeier der „Invictus Games“ in Düsseldorf, Richtung Mainz gestartet, um im Sportstudio Werbung für die Sportveranstaltung für Kriegsveteranen Werbung zu machen.

Ein Sensationsgast, den sich das ZDF da geschnappt hatte. Und sogar zum Torwandschießen konnten die Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss den Prinzen überreden. Auch, wenn sich Prinz Harry da nicht allzu gut anstellte. Von seinen sechs Schüssen konnte der 38-Jährige keinen einzigen verwandeln.

Prinz Harry schlägt Boris Pistorius als neuen Bundestrainer vor

Besser stellte sich dagegen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius an. Der 63-Jährige verwandelte gleich seine ersten beiden Versuche, musste den Traum vom „Sportstudio“-Rekordschützen (sechs Treffer schaffte bislang noch niemand) bei Versuch Nummer drei begraben.

++ Prinz Harry in Düsseldorf: Üble Beleidigungen bei Rathausempfang ++

Prinz Harry war von Boris Pistorius fußballerischen Fähigkeiten allerdings dermaßen überzeugt, dass er ihm gleich das wichtigste Amt im deutschen Fußball, manche würden sagen, in der ganzen Bundesrepublik zutraute.

++ Prinz Harrys „Invictus Games“-Rede rührt Kriegshelden zu Tränen ++

„Ist das der neue Fußballtrainer für Deutschland?“, fragte Harry ganz frech in die Runde, nachdem sich Pistorius im Torwandschießen mit zwei Treffern durchgesetzt hatte (immerhin einer mehr, als die Deutsche Nationalmannschaft zuvor gegen Japan erzielt hatte).

Pistorius winkt direkt ab

Doch der Verteidigungsminister wiegelte schnell ab. „Ich habe genug Stress“, scherzte der Politiker. Doch davon ließ sich Harry nicht beeindrucken. „Das können Sie doch noch nebenher machen“, witzelte der Mann von Meghan Markle.

Warum eigentlich nicht? Wer es schafft, die marode Bundeswehr zu sanieren, sollte es doch wohl auch hinbekommen, Havertz, Kimmich und Co. zum Laufen zu bewegen. Doch auch Prinz Harry hatte es nicht leicht. Was ihn nach der Niederlage an der Torwand erwartete, liest du hier.