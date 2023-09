Prinz Harrys „Invictus Games“-Rede rührt Kriegshelden zu Tränen

Es ist zwanzig Minuten nach 19 Uhr, als der Mann die Bühne betritt, auf den alle gewartet hatten. 20.000 Menschen waren ins Düsseldorfer Stadion gekommen. Gekommen, um den Athleten der „Invictus Games“ ihren Respekt zu zollen, gekommen, um Rapper Macklemore zu hören, vor allem aber gekommen, um ihn zu sehen: Prinz Harry.

Schon am Nachmittag hatte sich der 38-Jährige in der NRW-Landeshauptstadt gezeigt. Doch der Empfang am Rathaus, er war kurz. Ein kurzes Lächeln, ein Winken ins Publikum, dann war es schon wieder vorbei. Ein Bad in der Menge, wie es Prinz Harry und Meghan Markle im vergangenen Jahr an gleicher Stelle genossen, war dieses Mal nicht vorgesehen.

Prinz Harrys „Invictus Games“-Rede rührt zu Tränen

Bei seiner Eröffnungsrede im Stadion nahm sich der Schirmherr der „Invictus Games“ dann aber mehr Zeit. Unter tosendem Applaus und „Harry, Harry“-Rufen betrat der Duke of Sussex die Bühne. Und hatte sein Publikum bereits beim ersten Satz für sich gewonnen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Guten Abend Düsseldorf und herzlich willkommen zu den Invictus Games 2023 hier in Düsseldorf. Ich bin ein Düsseldorfer“, versuchte es Harry zunächst auf Deutsch, wechselte dann aber ins Englische. Seine Worte, sie richteten sich an die vielen Soldatinnen und Soldaten, die in den kommenden Tagen sportlich um Ruhm und Ehre kämpfen.

Prinz Harry macht’s auf Deutsch

„Seht euch eure Uniform an, es ist vielleicht kein Camouflage-Anzug mehr, aber ihr habt wieder eine Flagge auf eurer Schulter oder eurer Brust. Ihr und eure Familien seid wieder Teil eines Teams, umgeben von Menschen, die wissen, was es bedeutet, zu dienen“, so Harry.

++ Prinz Harry in Düsseldorf: Üble Beleidigungen bei Rathausempfang ++

Es waren Worte, die seine Zuhörer erreichten. Männer und Frauen, die im Dienst für ihr Land Schreckliches erleiden mussten, die durch die Hölle gingen, kämpften mit den Tränen.

Mehr Nachrichten:

„Genießt diese Eindrücke, genießt diesen Moment, weil wir alle nur euretwegen hier sind“, fuhr der Prinz fort, „das ist kein Geschenk, das ist kein Almosen, das gehört euch. Ihr könnt es euch nehmen.“