Prinz Harry: Blamage im ZDF-Sportstudio – doch um ein Haar wäre es noch schlimmer gekommen

Am Samstag (10. September) eröffnete Prinz Harry die „Invictus Games“ in Düsseldorf. Der Royal rief das Sport-Event für kriegsversehrte Sportler 2014 ins Leben, seitdem ist es sein Herzensprojekt. Am Abend musste der 38-Jährige dann selbst sein sportliches Talent unter Beweis stellen.

Prinz Harry stattete dem ZDF-Sportstudio am späten Samstagabend nämlich noch einen Besuch ab. Und wie es sich gehört, müssen die Studiogäste zum Torschießen antreten – da kommt auch ein britischer Königssohn nicht drum herum.

Prinz Harry versagt im Torschießen

„Es ist kein Abend wie jeder andere hier im ‚Sportstudio‘. Wir freuen uns auf hohen Besuch“, kündigte Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein ihren royalen Gast zu Beginn der Sendung an. Mit dem Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. sprachen Hohenstein und Sven Voss über seine eigenen Erfahrungen als Soldat in Afghanistan und seine Mission mit den Invictus Games. Ebenfalls zu Wort kamen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und die Veteranen Angelo Anderson und der Deutsche Jens Niemeyer – beide Athleten dienten im Afghanistan-Krieg.

Die ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt Prinz Harry jedoch, als er beim Torwandschießen antritt, denn wie es sich gehört, darf der gebürtige Royal natürlich anfangen. Die Aufgabe: drei Treffer in das untere Loch, drei Treffer in das obere Loch. Bevor es losging, ließ sich Prinz Harry noch auf eine Wette mit Moderator Sven Voss ein. „Was passiert, wenn ich gar nicht treffe?“, fragte der Brite. „Dann müssen Sie ein Deutschlandtrikot anziehen“, so Voss und der Deal war gemacht.

1:0 für Deutschland

Als Brite ein Deutschlandtrikot zu tragen ist schon heikel genug, doch nach der desaströsen 1:4-Niederlage von Deutschland gegen Japan nur wenige Minuten zuvor, hätten sich wohl selbst viele DFB-Fans im Stadion das Trikot am liebsten schnellstmöglich vom Leib gerissen. Sechs stramme Schüsse feuerte Prinz Harry ab, doch ein Treffer war nicht dabei. Es war ein langer Tag für Prinz Harry und vielleicht waren die Beine am Abend einfach schon ein bisschen schwer.

Nach der Blamage blieb es ihm jedoch erspart, auch noch ein Deutschlandtrikot anziehen zu müssen – das ZDF-Sportstudio war auf den spontanen Einfall seines Moderators nicht vorbereitet und hatte keins griffbereit. Stattdessen lieh ein Studiogast dem Briten einen Fan-Schal von Mainz 05. Na, wenn das mal nicht der Lieblingsclub Los Angeles FC sieht.

Übrigens: Ganz im Gegensatz zu Prinz Harry verwandelte SPD-Politiker Pistorius immerhin seine ersten beiden flachen Schüsse direkt und ging damit aus der Challenge als Sieger hervor. Prinz Harry hatte daraufhin direkt mal eine Idee: „“Ist das der neue Fußballtrainer für Deutschland?“. Der Politiker konterte lachend: „Ich habe schon genug Sorgen!“