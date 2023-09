ZDF: Wieder Ermittlungen gegen Jan Böhmermann! „Wir wurden angezeigt“

ZDF-Star Jan Böhmermann hat mal wieder Ärger mit der Justiz! Der „Magazin Royale“-Moderator ist dafür bekannt, unangenehme Themen anzusprechen, überschreitet für manche Menschen dabei auch mal die Grenzen des guten Geschmacks.

In seiner neusten Ausgabe des „Magazin Royale“ geht es allerdings nicht um Geschmäcker, sondern um eine investigative Recherche zum Thema „Rituelle Gewalt“, bei der sich ein Mitarbeiter der „Magazin Royale“-Redaktion angeblich unter falschen Angaben in ein Seminar eingeschleust und gegen eine Verschwiegenheitserklärung verstoßen habe. Jan Böhmermann scheint das Ermittlungsverfahren gegen ihn aber gelassen zu nehmen, wie er noch am Freitagabend (8. September) in der Sendung sagt.

ZDF: „Wir stehen hier unter riesigem Druck“

Direkt zu Beginn der ZDF-Sendung thematisiert Jan Böhmermann die aktuelle Situation, wendet sich an sein Publikum: „Wir stehen hier unter riesigem Druck und daran sind ehrlich gesagt Sie schuld.“ So habe man sich daran gewöhnt, „dass wir Ihnen hier wöchentlich Top-Stories und Power-Recherchen auf Wallraff-Niveau liefern. Und wenn nicht mindestens einmal im Monat ’ne verrückte Unterlassungsklage reinkommt, von einem ehemaligem Zuhälter oder ’nem ‚Welt‘-Herausgeber, wenn nicht alle fünf Wochen eine Bundesinnenministerin wegen uns zurück treten muss, dann steht bei mir der Intendant auf der Matte und distanziert sich von mir. Es ist ein Höllen-Job, sag ich Ihnen ganz ehrlich.“

Damit ist der 42-Jährige ganz nebenbei auch bei dem angelangt, wozu das „Magazin Royale“-Team zuletzt recherchiert hat. Nämlich angebliche „Rituelle Gewalt“ und das Geschäft der Psychotherapeutin Michaela Hubner mit den Opfern dieses Kults, für den es laut Recherche des „Magazin Royals“ keinerlei Beweise gibt. Dafür soll ein Mitarbeiter von Böhmermann Ende Juni an einer Online-Weiterbildung teilgenommen haben, die offenbar nur Ärzten und Psychotherapeuten vorbehalten ist, wie das Medienmagazin „Clap“ berichtet. Zudem habe sich der Mitarbeiter per elektronischer Unterschrift zur Verschwiegenheit über die Seminarinhalte verpflichtet – im Nachhinein aber erklärt, diese beim „Magazin Royale“ öffentlich zu machen.

ZDF: Jan Böhmermann legt Strafanzeige offen

„Wir haben uns mit Klarnamen bei einem Seminar von Michaela Huber angemeldet – und wir haben bezahlt“, stellt Jan Böhmermann am Freitagabend in der Sendung klar. Aber dann passiert etwas – laut Böhmermann – „Verrücktes“: „Wir wurden angezeigt.“

Tatsächlich hat die Polizei Köln laut „Clap“ ein Ermittlungsverfahren gegen den 42-Jährigen und eingeleitet, geht damit einem anonymen Hinweis nach, wobei Inhalte der Sendung von diesem Freitag möglicherweise auf strafrechtlich relevante Weise erlangt wurden. Auch der Staatsschutz soll sich angeblich eingeschaltet haben, weil Psychotherapeutin Hubner aufgrund ihrer Arbeit mit Menschen in Zeugenschutzprogrammen eine besondere Stellung innehabe.

Das ZDF und Jan Böhmermann haben die Inhalte offenbar trotz der Ermittlungen wie geplant ausgestrahlt – laut „Clap“ soll der Journalist einen „Exklusivertrag mit besonderen Freiheiten“ haben, wonach das ZDF nicht in die Inhalte des „Magazin Royale“ eingreifen darf.