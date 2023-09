Deutschland – Japan: Jetzt reicht’s endgültig! Fans zerfleischen deutsche Mannschaft – „Zeitverschwendung“

Alle sprachen vom Aufwärtstrend, vom Aufschwung, von der Trendwende. Stattdessen wurde Deutschland – Japan der nächste Tiefpunkt. Hochverdient verlor die DFB-Elf das erste der beiden Schicksalsspiele von Bundestrainer Hansi Flick.

Die Fans warten gar nicht erst auf den Kracher gegen Frankreich am Dienstag. Nach Deutschland – Japan, dem fünften desaströsen Spiel in Folge, holen sie zum Rundumschlag aus. Im Netz wird die deutsche Mannschaft regelrecht zerfetzt.

Deutschland – Japan: Deutsche Fans zerfetzen Mannschaft

Neun Monate vor der Heim-EM ist die Stimmung in Fußball-Deutschland endgültig am Boden. Viele Hoffnungen wurden auf das Heimspiel gegen Japan gesetzt, doch statt einer Kehrtwende gabs die nächste Backpfeife. Mit der 1:4-Niederlage in Wolfsburg war das DFB-Team noch gut bedient.

Die deutschen Fans haben die Nase gestrichen voll. Auch der letzte Fußballfan, der dem Nationalteam bislang noch gut gesonnen war, wendet sich ab. Gellende Pfiffe im Stadion und eine regelrechte Zerfleischung im Netz. Mit dem Abpfiff ergossen die Fans Frust und Häme in die sozialen Netzwerke.

„Das is nicht mal Zweitliganiveau“

„Und wieder einmal ärgere ich mich über die vergeudete Zeit! Das nächste Mal schaue ich meinem Rasen beim wachsen zu. Das macht mehr Spaß als der Nationalmannschaft zuzuschauen.“

„Das is nicht mal Zweitliganiveau.“

„Glaubt eigentlich irgendjemand auf der Welt, dass diese Mannschaft unter Hansi Flick noch einen wundersamen Turn Around hinlegt und nächstes Jahr die Massen begeistert? Also außer Rudi Völler?“

„Kann es kaum erwarten, wie dieser Mist, wieder schöngeredet wird.“

„Das Geile ist ja: Bei der WM war man locker 70 Minuten überlegen gegen Japan. Aber heute ist Japan durchweg besser. Wir sehen hier also eine weitere Rückentwicklung eines ohnehin schon schlechten Status Quo. Krank.“

„Reformvorschlag für den DFB: Wäre es nicht ratsam, wenn bei den Erwachsenen keine Tore mehr gezählt werden?“

Der erdenschlechte Auftritt bei Deutschland – Japan ist ein Tiefpunkt in der Geschichte des deutschen Fußballs. Hansi Flicks Trainerstuhl wackelt gewaltig. Eine Kehrtwende muss jetzt gegen Frankreich her. Doch ernsthaft glauben kann daran niemand mehr.