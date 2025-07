Deutschland im Halbfinale der Frauen-EM! Sie wird zur gefeierten Heldin

Elfemeter-Krimi gegen Frankreich bei der Frauen-EM. Und am Ende steht die Gewissheit: Die DFB-Frauen erreichen nach einer beeindruckenden Leistung das Halbfinale. Während die gesamte Mannschaft aufopferungsvoll in Unterzahl kämpfte, stach vor allem in der Verlängerung eine Spielerin hervor.

Ann-Katrin Berger glänzte im Viertelfinale der Frauen-EM gegen Frankreich mit herausragenden Leistungen. Unter anderem verhinderte sie mit einer spektakulären Parade in der Verlängerung ein mögliches Gegentor und trug im anschließenden Elfmeterschießen entscheidend zum Halbfinaleinzug bei. Ihre Weltklasseleistung wurde von Fans und internationalen Medien gefeiert.

Berger im Rampenlicht der Frauen-EM

Die deutsche Torhüterin war die Heldin des Abends. Sodass frenetischer Jubel der Fans und die Umarmungen ihrer Mitspielerinnen ihren beeindruckenden Auftritt untermalten. Internationale Medien wie die „New York Times“ lobten sie für ihre „Parade der EM“. Der „Guardian“ sprach von einer der besten Torwartaktionen aller Europameisterschaften.

Im Interview nach dem Spiel verblüffte Berger mit Bescheidenheit. Denn sie betonte, stolz auf die gesamte Mannschaft zu sein. „Auf mich bin ich nicht so stolz. Ich bin einfach unfassbar stolz auf die Mannschaft“, erklärte sie. Berger lobte die Teamleistung, insbesondere die beeindruckende Abwehrarbeit ihrer Mitspielerinnen, trotz langer Unterzahl.

Deutschlands Kampfgeist und Bergers Ruhe

So zeigte Berger größten Respekt vor ihrer Mannschaft und hob besonders die Laufarbeit gegen die starken Französinnen hervor. „Ich habe einen Heidenrespekt vor dieser Mannschaft,“ sagte sie und lenkte die Aufmerksamkeit von sich auf das Team. Dabei beeindruckte der frühe Rückstand nach einer roten Karte und einem Elfmetertor Berger wenig. Sie blieb fokussiert und brachte Deutschland zurück ins Viertelfinale der Frauen-EM.

Mit ihrem Einsatz und ihrer Bescheidenheit unterstreicht Berger ihre Bedeutung für die deutsche Mannschaft bei der Frauen-EM. Dabei beeindruckt sie die Fußballwelt sowohl auf als auch neben dem Platz.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.