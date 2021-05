„Let's Dance“: Daniel Hartwich macht RTL deutliche Ansage – „Hört auf“

Seit rund elf Jahren ist Daniel Hartwich nun schon fester Bestandteil bei „Let’s Dance“. Elf Jahre, in denen der 42-Jährige zwar nicht selbst das Tanzbein schwingt, als Moderator aber mittlerweile bestens vertraut mit den einzelnen Tanzarten sein dürfte.

Im Interview mit RTL „Exclusiv“ verrät Daniel Hartwich jetzt allerdings, was ihn am meisten bei „Let’s Dance“ nervt. Und das kommt überraschend.

„Let's Dance“: Daniel Hartwich mit ungewohnten Worten

Daniel Hartwich lässt seine Fans kaum einen Blick hinter die Fassade werfen. Private Einblicke? Fehlanzeige! Warum der Moderator so zurückhaltend ist, wenn es um sein Leben abseits der Kameras geht, erklärt er so: „Mein Bedürfnis nach Selbstdarstellung ist durch die Sendung absolut befriedigt.“

Das ist „Let's Dance“:

„Let's Dance“ ist eine Fernseh-Show von RTL

Bei „Let's Dance“ treten Promis jeweils mit einem Profitänzer gegeneinander an

Jede Woche muss per Zuschauer-Votum ein Tanzpaar die Show verlassen

Im Jahr 2006 startete „Let's Dance“ erstmals im deutschen Fernsehen

Daraufhin folgten 13 weitere Staffeln

Daniel Hartwich: Klare Ansage an das Team von „Let’s Dance“

Und sich darstellen muss Daniel Hartwich, der neben „Let’s Dance“ auch RTL-Shows wie „Das Supertalent“ und „Das Dschungelcamp“ moderiert, in der Tanzshow allemal. Immerhin setzen er und seine Kollegin Victoria Swarovski jede Woche aufs Neue ein Modestatement. Richtig, Daniel Hartwich trägt hier und da auch mal Schuhe im Leopardenlook oder gar in Knallrot.

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren "Let's Dance". Foto: IMAGO / Future Image

Dabei ist sein von Stylisten rausgesuchter Look genau das, was ihn nervt. „Ich weiß nicht, wie viele schwarze Anzüge man mir schon für Sendungen besorgt hat. Und ich sage immer: 'Hört auf, schwarze Anzüge zu kaufen.' Ist doch egal. Wenn ich einen passenden schwarzen Anzug habe, dann reicht das doch. Das fällt ja keinem auf“, so der „Let’s Dance“-Star mit ironischem Unterton gegenüber RTL „Exclusiv“.

Humor versteht Daniel Hartwich auch nach so vielen Jahren als Spaßvogel im deutschen TV also immer noch zur Genüge. (jhe)

Während einer Liveshow von „Let’s Dance“ kam es kürzlich zu einem Zuschauer-Aufstand. Was das Publikum auf die Palme brachte, erfährst du hier.