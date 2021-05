Let's Dance-Star Rurik Gislason zeigt seinen Sixpack – Fans bei DIESEM Anblick aus dem Häuschen „Hot stuff“

Jede Woche begeistert er mit Tanzpartnerin Renata Lusin bei „Let's Dance“ Jury und Fans gleichermaßen: Rurik Gislason.

Der isländische Fußballer hat sich in die Herzen der Deutschen getanzt. Doch nicht nur auf der „Let's Dance“-Bühne liefert er ab, auch bei Instagram bietet er seinen Followern so einiges.

„Let's Dance“-Star Rurik Gislason mit sexy Selfie

So auch in seinem neuen Post. Der „Let's Dance“-Kandidat teilte ein heißes Spiegel-Selfie - und zeigte seinen Sixpack. Ein T-Shirt schien der Sportler nicht für notwendig zu halten, posiert lediglich in Shorts und Sonnenbrille.

-----------------------------

„Let's Dance“ 2021: Sie sind noch dabei

Fußballer Rúrik Gíslason

Schauspielerin Valentina Pahde

Soziologin Auma Obama

„Prince Charming“ Nicolas Puschmann

Boxer Simon Zachenhuber

-----------------------------

Dazu schreibt er: „Summer is just around the corner“ (dt.: „Der Sommer ist um die Ecke“). Nicht nur von seiner Tanzpartnerin gab es Flammen-Emojis. Auch andere Fans sind ganz aus dem Häuschen.

„Let's Dance“-Fans sind begeistert

Eine Auswahl an Kommentaren:

Hot Stuff!

Ob jung oder alt, Rurik lässt keinen kalt

Mein lieber Herr Gesangsverein

Hot, so ein schöner und netter Mann

Oh wow! Mir ist auch plötzlich so warm... das liegt aber nicht am Wetter, glaube ich.

Ohlala!

„Lets Dance“-Star Rurik Gislason. (Archivbild) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

-------------------------------

-------------------------------

„Let's Dance“: Große Herausforderung

Am Freitag muss Rurik Gislason wieder ran. In Show 10 erwartet die besten fünf Tänzerinnen und Tänzer die nächste große Herausforderung: Denn sie müssen sich in Trio-Tänzen beweisen!

Rurik Gislason tanzt mit Renata Lusin zunächst einen Paso Doble, in Runde zwei stößt auch noch Mailka Dzumaev zu den beiden hinzu, zu dritt tanzen sie einen Slowfox. (cs)

Ob sie es in die nächste Runde schaffen? „Let's Dance“ läuft am Freitagabend ab 20.15 Uhr bei RTL und bei TV Now.