„Let's Dance“-Star Lola Weippert: Kurz vor Liveshow – „Seh aus, als hätte ich in eine Güllegrube gegriffen“

Am Freitag müssen die „Let's Dance“-Kandidaten wieder ihr Tanztalent beweisen. Dieses Mal dreht sich alles um ihren eigenen „Magic Moment“.

Doch bei „Let's Dance“-Star Lola Weippert läuft es kurz vor der Liveshow alles andere als traumhaft. In ihrer Instagram-Story berichtet sie von einem schrecklichen Fauxpas.

„Let's Dance“: Kurz vor Livesendung – Selbstbräuner-Fauxpas bei Lola Weippert

Hoffentlich kann sie das noch retten. „Let's Dance“-Kandidatin Lola Weippert hat ein dickes Problem. Für die Show am Freitag wollte sich die 25-Jährige besonders herausputzen, doch beim Auftragen des Selbstbräuners ist offenbar so einiges schief gelaufen.

Moderatorin Lola Weippert hat es unter die letzten sechs Promi-Kandidaten geschafft. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Nur im weißen Handtuch bekleidet zeigt sie sich am Tag vor der Show in ihrer Instagram-Story. Noch bevor Lola erklären konnte, was passiert war, brach sie in lautes Gelächter aus. Mit einem skeptischen Blick auf ihren Arm sagte sie: „Ich seh aus, als hätte ich in eine Güllegrube gegriffen.“

Das ist Lola Weippert:

Eleonore Lola Naomi Weippert wurde am 30. März 1996 in Rottweil geboren

Von 2016 bis 2020 moderierte sie „Deutschlands biggste Morningshow“ beim Radiosender „bigFM“

Im Jahr 2019 wurde ein Hörer gesucht, der fünf Tage mit Lola in Las Vegas verbringen und sie dort heiraten sollte – die beiden sind seitdem ein Paar

Im Jahr 2021 übernimmt sie die RTL-Show „Temptation Island“, die zuvor von Angela Finger-Erben moderiert wurde

Seit dem 26. Februar ist Lola Weippert in der 14. Staffel von „Let's Dance“ zu sehen

„Let's Dance“: Lola Weippert gesteht – auch am Hintern entdeckt sie braune Flecken

„Ich habe versucht, mich zu bräunen, aber was ist das?!“, so Lola völlig entsetzt. Jeder, der schon einmal Selbstbräuner verwendet hat, weiß, dass es alles andere als einfach ist, den perfekten Teint aufzutragen. „Ich bin wirklich der talentbefreiteste Mensch auf dieser Welt“, behauptete die Kandidatin der RTL-Tanzshow deshalb.

Mit Tanzpartner Christian Polanc möchte Lola Weippert zum „Dancing Star“ 2021 werden. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Doch es kam noch besser: Wenig später entdeckte Lola Weippert, dass sie „einen richtig schönen braunen Selbstbräunerfleck am Po“ hat. „Ihr wisst, wie es aussieht. Ich muss es nicht sagen, aber auch da ist es wunderschön braun“, versicherte die Moderatorin ihren Fans. Auweia!

Mithilfe von Zitronensaft möchte Lola die Bräunungsstreifen schnell wieder loswerden. Ob das geklappt hat, erfahren wir spätestens am Freitagabend, wenn sie wieder mit Partner Christian Polanc auf dem Tanzparkett steht.

„Let's Dance“ läuft freitags ab 20.15 Uhr bei RTL und online in der TVNOW-Mediathek.

Bei Lola Weippert wird es einfach nie langweilig. Zuletzt berichtete sie von einem unglaublichen Moment am RTL-Set. Welche TV-Legende ihr dort über den Weg gelaufen ist, erfährst du hier.