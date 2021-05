Kate Middleton: Seltene Szenen in London – Video zeigt Herzogin ausgerechnet DABEI

Das gab’s noch nie! Eigentlich ist das britische Königshaus ja bekannt dafür, Wert auf Traditionen zu legen. Doch Kate Middleton hat nun gezeigt, dass es auch mal anders und völlig unkonventionell gehen kann.

Die Herzogin von Cambridge und Frau von Prinz William verließ am Freitag den Kensington Palast, um London unsicher zu machen. Und das nicht ohne Grund: Kate Middleton war auf geheimer Mission unterwegs.

Die 39-Jährige hatte an der Book-Fairies-Initiative teilgenommen und am Freitag das Buch „Hold Still“ auf den Markt gebracht, das Menschen im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie zeigt. Und für den Tag des Launches hat sich Kate Middleton etwas ganz Besonderes einfallen lassen!

Kate Middleton hat eine geheime Aktion in London gestartet. Foto: imago images / Landmark Media

Kate Middelton: Seltene Szenen in London – geheime Mission der Herzogin

Die Herzogin zeigte sich am Freitag in der Nähe der Queen Victoria Statue in London, um dort Kopien ihres Foto-Buches zu platzieren. Auf dem Instagram-Kanal von Kate und William sieht man sie während der Aktion. Dazu gibt es den Kommentar: „Lasset die Suche beginnen!“ Wer ein Buch in London findet, bekommt obendrein noch ein paar Extras, die es im normalen Buchladen nicht zu erwerben gibt:

„Jedes Exemplar ist mit einem goldenen Buchfee-Aufkleber und einem goldenen Band verziert und enthält einen Brief der Herzogin“, heißt es weiter auf Instagram.

Kate Middleton: Fans kennen kein Halten mehr

Darüber hinaus versteckt die Initiative weitere 100 Exemplare quer in London.

Die Fans flippen regelrecht aus deswegen:

„Wunderbar“

„Wie schön wäre es, so ein Buch zu finden“

„Tolle Arbeit von der Herzogin“

„Wunderschöne zukünftige Königin“

„Was für ein tolles Projekt und eine brillante Idee!“

Und die Aktion hat sich für Kate Middleton offenbar mehr als gelohnt. Ihr Buch „Hold Still“ ist bereits auf Platz 1 der Amazon Bestseller-Liste im Segment „Portraits in Art, Architecture and Photography“.

Kate Middleton hat ein Buch auf den Markt gebracht. Foto: IMAGO / i Images

Auch ihre Schwägerin Meghan Markle ist unter die Buchautorinnen gegangen und bringt am 8. Juni das Kinderbuch „The Bench“ auf den Markt. Sieht ganz so aus, als gäbe es bald also auch einen Royals-Konkurrenzkampf um den besten Buch-Platz. (jhe)