Florian Silbereisen: Was für eine Enttäuschung! DIESE Nachricht macht Fans wütend

Es sollte alles so schön werden für Florian Silbereisen und seine Fans – doch jetzt folgt die herbe Enttäuschung!

Schon bald sollte der Schlagerstar seine Fans wieder im TV begeistern. Der MDR hatte gemeldet: Florian Silbereisen plant ein neues Show-Format, es soll am 5. Juni gesendet werden. Doch, Pustekuchen!

Florian Silbereisen: Herbe Enttäuschung beim Schlagerstar! MDR lässt Fans vor Wut schnauben

Denn wie der Sender jetzt verkündet hat, kommt alles ganz anders – für Florian Silbereisen und seine Fans eine herbe Enttäuschung.

Florian Silbereisen

Verwunderlich war bereits am Montag, dass der MDR die TV-Sendung plötzlich nicht mehr unter dem Titel „Schlagerchallenge.2021 – der ganz große Traum“ ankündigte, sondern unter „Schlagercountdown – So wird’s bald wieder sein!“

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Mit Thomas Anders hat Silbereisen schon mehrere Songs aufgenommen

Freuen sollten sich die Zuschauer und Schlagerfans neben Florian Silbereisen auf namhafte Künstler wie Andreas Gabalier, Andrea Berg, Ross Antony, Roland Kaiser und sogar Schlagerqueen und Silbereisen-Ex Helene Fischer. Nun kommt heraus: Der plötzliche Namenswechsel hat einen Grund.

Florian Silbereisen: Liveshow abgesagt

Der MDR teilt gegenüber dieser Redaktion mit: „Die ursprünglich geplante große Liveshow mit Florian Silbereisen am 5.6. musste aus persönlichen Gründen des Produzenten und Autors kurzfristig abgesagt werden. Dennoch sorgt Florian Silbereisen an dem Abend für abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung in der Show „Schlagercountdown – So wird’s bald wieder sein“ und sorgt im TV für ein Wiedersehen mit vielen Künstlerinnen und Künstlern.“

Florian Silbereisen wollte eigentlich im Juni live im TV auftreten.

Die bereits vorgesehenen Stargäste werden dennoch dabei sein: „Zu sehen sind u.a. Stars wie Andreas Gabalier, Andrea Berg, Andy Borg, Roland Kaiser, Ross Antony und Helene Fischer“, heißt es laut MDR weiter.

Live stehen Helene Fischer und Co. dann also definitiv nicht auf der Bühne. Man munkelte bereits, ob es ein großes Live-Wiedersehen zwischen Florian Silbereisen und Helene Fischer gibt.

Florian Silbereisen: Große Änderungen zu seiner neuen Show.

Noch wird nicht genau verraten, ob vorab neues Schlagermaterial mit den Stars abgedreht wird oder Ausschnitte aus bereist vorhandenen Formaten gibt. Mehr dazu wird Florian Silbereisen spätestens am 5. Juni verraten…

