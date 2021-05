Florian Silbereisen: Endlich gute Nachrichten! Doch eine Frage bleibt offen

Gute Nachrichten für die Fans von Florian Silbereisen!

Neuigkeiten von Florian Silbereisen! Foto: imago images/3S PHOTOGRAPHY

Der Schlagerstar kommt schon bald zurück ins Fernsehen. Jetzt sind die ersten Details zur neuen Show von Florian Silbereisen bekannt geworden.

Florian Silbereisen: So heißt seine neue Show

„Die Feste“-Serie in der ARD, präsentiert von Florian Silbereisen, geht in die nächste Runde. Am 5. Juni ist der Schlagersänger mit einem komplett neuen Format im Fernsehen zu sehen.

----------------------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Mit Thomas Anders hat Silbereisen schon mehrere Songs aufgenommen

----------------------------------------

Erste Details dazu hat der Sender jetzt bereits bekannt gegeben. Neben dem Datum steht jetzt auch endlich der Name fest: „SCHLAGERCHALLENGE.2021 – DER GANZ GROSSE TRAUM“. Was sich dahinter verbirgt, wurde noch nicht verraten.

Florian Silbereisen kehrt mit neuer Show zurück! Foto: imago images/Eventpress

Der Name klingt auf den ersten Blick aber mal nach einem Wettbewerb – vielleicht für Newcomer der Schlager-Branche? Das lässt sich jetzt erst einmal nur spekulieren.

----------------------------------------

----------------------------------------

Wer nicht so lange auf einen Auftritt von Florian Silbereisen warten möchte, kann sich schon am 14. Mai die Wiederholung von „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ im rbb anschauen.

Seine Tournee musste Florian Silbereisen aufgrund der Corona-Pandemie erneut verschieben. An Konzerte mit Fans ist aktuell noch nicht zu denken. Alle Infos zu den neuen Terminen findest du hier! (fs)