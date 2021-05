Florian Silbereisen: Bittere Nachricht für Schlagerstar – nun ist es endgültig

Diese Nachricht dürfte nicht nur für Florian Silbereisen ein Schlag sein, auch für seine Fans.

Etliche Anhänger, ein stets gut gelaunter Florian Silbereisen und eine unvergessliche Party – so hätte das „Schlagerfest XXL“ aussehen können. Eigentlich. denn es kommt alles anders.

Schlechte Nachrichten für Florian Silbereisen! Foto: imago images/Christian Schroedter

Florian Silbereisen: Fans müssen traurigen Rückschlag erleben

Nach der Absage 2020 wird Florian Silbereisen auch 2021 nicht live beim „Schlagerfest“ auf der Bühne stehen. Ein herber Dämpfer für die große Vorfreude der Fans des Schlagersängers.

Der Konzert-Veranstalter „Semmel Concerts“ gab nun bekannt dass es in diesem Jahr nichts mehr mit Florian Silbereisen und seiner Konzertreihe „Das grosse Schlagerfest XXL“ wird.

„Die für April und Mai 2021 geplanten 'SCHLAGERFEST.XXL'-Jubiläumskonzerte werden final auf 2022 verlegt“, schreibt Semmel auf seiner Homepage. Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Fans von Florian Silbereisen. Gleich neun neue Termine wurden bekanntgegeben.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Mit Thomas Anders hat Silbereisen schon mehrere Songs aufgenommen

Im kommenden Jahr dürfen sich also noch mehr Fans auf ihren Flori freuen. Die Shows werden im April und Mai 2022 stattfinden.

Alle Termine von Florian Silbereisens 'Schlagerfest XXL':

23.04.22 Riesa, SACHSENarena

28.04.22 Regensburg, Donau Arena (verschoben vom 26.04.2021)

29.04.22 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

30.04.22 Mannheim, SAP Arena

01.05.22 Frankfurt a.M., Festhalle

02.05.22 Trier, Arena Trier

04.05.22 Kiel, Wunderino Arena (verschoben vom 19.05.2021)

05.05.22 Oldenburg, Große EWE Arena (verschoben vom 09.05.2021)

06.05.22 Hamburg, Barclaycard Arena (verschoben vom 23.04.2021)

07.05.22 Bremen, ÖVB-Arena (verschoben vom 08.05.2021)

11.05.22 Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA (verschoben vom 28.04.21)

13.05.22 Magdeburg, GETEC-Arena (verschoben vom 30.04.2021)

14.05.22 Berlin, Mercedes-Benz Arena (verschoben vom 24.04.2021)

15.05.22 Erfurt, Messe (verschoben vom 02.05.2021)

16.05.22 Bamberg, brose Arena Bamberg (verschoben vom 27.04.2021)

18.05.22 Rostock, Stadthalle

19.05.22 Hannover, ZAG Arena (verschoben vom 20.05.2021)

20.05.22 Köln, LANXESS arena (verschoben vom 21.05.2021)

21.05.22 Oberhausen, König-Pilsender-ARENA (verschoben vom 22.05.2021)

22.05.22 Dortmund, Westfalenhalle (verschoben vom 07.05.2021)

24.05.22 Krefeld, YAYLA Arena (verschoben vom 22.04.2021)

25.05.22 Braunschweig, Volkswagen Halle (verschoben vom 01.05.2021)

26.05.22 Nürnberg, ARENA NÜRNBERGER Versicherung

27.05.22 München, Olympiahalle München

28.05.22 AT-Wien, Wiener Stadthalle

Wer genau Florian Silbereisen auf der Tournee begleiten wird, ist derzeit noch unklar. In den vergangenen Jahren waren unter anderem Stars wie Matthias Reim oder Michelle mit am Start. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Florian Silbereisen muss das Schlagerfest verschieben. Foto: imago images/Jan Huebner

Huch, wer ist denn das? Florian Silbereisen frühstückt mit dieser Schönheit.

Sie waren u.a. schon auf Florian Silbereisens Live-Tour dabei:

Marianne Rosenberg

Thomas Anders

Matthias Reim

Michelle

Jürgen Drews

Die Draufgänger

Sonia Liebing

Giovanni Zarella

