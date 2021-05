„Let's Dance“-Profi Renata Lusin packt kurz vor Liveshow aus – „Das ist schon heftig!“

Für Renata Lusin und Rúrik Gíslason geht es am Freitagabend bei „Let's Dance“ um alles. Die beiden wollen unbedingt ins Finale der RTL-Tanzshow einziehen.

Der Druck steigt und das merkt man den „Let's Dance“-Kandidaten auch an. Renata Lusin schüttet ihren Followern am Abend vor der Liveshow das Herz aus.

„Let's Dance“-Profi Renata Lusin steht kurz vor dem Finale – „Ich hoffe, Gott hilft uns“

Die gebürtige Russin ist zwar schon seit dem Jahr 2018 bei „Let's Dance“ zu sehen, doch auch sie scheint noch immer großen Respekt vor dem Halbfinale zu haben. Gemeinsam mit Rúrik Gíslason will sie sich endlich den goldenen Pokal sichern. Denn: Im vergangenen Jahr schaffte Renata Lusin es zwar mit ihrem damaligen Tanzpartner Moritz Hans ins Finale, doch verpasste den Sieg ganz knapp und landete am Ende eben „nur“ auf dem zweiten Platz.

Renata Lusin und Rúrik Gíslason tanzen um den Einzug ins Finale. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

In ihrer Instagram-Story gesteht die Profi-Tänzerin vor der Liveshow: „Zu den Impro-Tänzen sage ich lieber nichts. Ich hoffe einfach, Gott hilft uns und wir bekommen einen Tanz, den wir einigermaßen noch können.“ Im Semifinale müssen die Kandidaten nämlich neben einer einstudierten Choreografie auch einen improvisierten Tanz vorführen. Und der könnte einigen kurz vor dem Finale tatsächlich noch zum Verhängnis werden.

„Let's Dance“: Wildes Treiben hinter den Kulissen – doch Rúrik lässt sich davon nicht anstecken

Hinter den Kulissen geht es deshalb ziemlich wild her, wie Renata Lusin verrät: „Semifinale bedeutet von einem Kostüm in das andere, von einer Probe in die nächste... Oh mein Gott, das ist schon heftig!“

Für jeden Tanz müssen sich Renata und Rúrik in neue Outfits schmeißen. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Doch die 33-Jährige ist guter Dinge. Sie glaubt fest an sich und ihren Tanzpartner Rúrik. Der zeigt sich wiederum tiefenentspannt und postet fröhlich Beiträge in seine Instagram-Story, aufgenommen von der Couch in seiner Garderobe. Eine gesunde Mischung aus Gelassenheit und vorbildlicher Konzentration also. Na, dann kann doch eigentlich nichts schief gehen.

