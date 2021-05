„Let's Dance“-Star Nicolas Puschmann: Halbnackt mit Tanzpartner Vadim – „Ich sag schon mal 10 Punkte“

„Let's Dance“: Nicolas Puschmann und Tanzpartner Vadim Garbuzov lassen am Freitag die Hüllen fallen.

Am Freitagabend ist es wieder so weit: Eine weitere „Let's Dance“-Show steht an. Die Stars können es kaum noch erwarten. Denn das Finale der RTL-Tanzshow rückt immer näher.

Es wird also immer hitziger unter den „Let's Dance“-Kandidaten. Am Tag der zehnten Show wird es sogar besonders heiß, wie Nicolas Puschmann via Instagram ankündigt.

„Let's Dance“: Nicolas Puschmann posiert halbnackt mit seinen Tanzpartnern

Dieser „Let's Dance“-Auftritt verspricht leidenschaftlich zu werden. Gemeinsam mit seinem Tanzpartner Vadim Garbuzov posiert Nicolas Puschmann oben ohne vor der Kamera. Doch die beiden sind nicht allein. Auch Profitänzerin Kathrin Menzinger schmiegt sich an Vadim.

----------------------------------------

„Let's Dance“ 2021: Diese Stars sind noch dabei

GZSZ-Schauspielerin Valentina Pahde

Ex-Fußballspieler Rúrik Gíslason

Auma Obama, Schwester von Ex-US-Präsident Barack Obama

Profiboxer Simon Zachenhuber

Ehemaliger „Prince Charming“ Nicolas Puschmann

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Die Österreicherin unterstützt die beiden Herren am Freitagabend in einem Trio-Tanz. Eine Aufgabe, die an diesem Freitag allen Kandidaten bevorsteht.

Dass Kathrin und Vadim sieben Jahre lang ein Liebespaar waren, scheint den Tänzern dabei nicht im Weg zu stehen. Inzwischen sind beide wieder in festen Händen und können sich voll und ganz auf die Performance mit Nicolas konzentrieren.

„Let's Dance“-Fans staunen: „Der absolute Wahnsinn“

Und das meinen sie ernst, wie ihr gemeinsamer Schnappschuss bei Instagram zeigt.

Vadim Garbuzov (l.) und Nicolas Puschmann (r.) haben eine große Fan-Community. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

„Heute heißt es SHOWTIME“, schreibt Nicolas Puschmann zu seinem heißen Foto. Die Fans trauen ihren Augen kaum:

„Dieses Foto ist der absolute Wahnsinn. Ich kann eure Tänze heute gar nicht mehr abwarten.“

„Ohlala – was für ein Bild! Wenn ihr heute Abend sooo tanzt wie ihr darauf aussieht, dann Kawummm!“

„Nach dem Foto freue ich mich noch mehr auf heute Abend! Das wird so gut.“

Selbst Fernsehmoderatorin Marijke Amado kommentiert begeistert: „Waaaaaaaauw, was sind das für goldigen Herren. Ich sage schon mal 10 Punkte!“ Ob die Jury das auch so sieht? Wir dürfen gespannt bleiben.

----------------------------------------

Mehr zu „Let's Dance“:

----------------------------------------

Doch Nicolas ist nicht der einzige Kandidat, der seinen durchtrainierten Körper in Szene setzen möchte. Auch „Let's Dance“-Mitstreiter Rúrik Gíslason zeigte sich kürzlich halbnackt bei Instagram. Den sexy Schnappschuss des Isländers siehst du hier.