Sky: Neue Kooperation macht's möglich – so kriegst du schon bald ein zusätzliches Paket kostenlos

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Sky hat gute Nachrichten für seine Abonnenten. In Deutschland wird das Streaming-Angebot schon bald ohne Zusatzkosten erweitert.

Eine bereits angekündigte europaweite Kooperation des Pay-TV-Riesen ist jetzt in Großbritannien gestartet. Sie wird bald auch deutschen Kunden von Sky tausende Stunden Filme und Serien bescheren.

Sky kooperiert mit US-Streamingportal – Angebot für deutsche Kunden gratis

Suits, Downton Abbey, The Office, Kardashians… nur eine kleine Auswahl aus dem Angebot von Peacock. Der Streamingdienst von NBC-Universal bietet über 7000 Stunden Filme und Serien.

Sky will seine deutschen Kunden noch in diesem Jahr ohne Aufpreis das Programm von NBC-Streamingdienst Peacock zur Verfügung stellen. Foto: picture alliance/dpa

Und die sind bald auch für deutsche Sky-Kunden zugänglich – und das ohne Zusatzkosten. Einzige Voraussetzung: Der Kunde muss sein Sky-Konto einmalig mit Peacock verknüpfen. Das erklärt der Streamingdienst den britischen Kunden nun schon einmal den englischen Kunden auf seiner Webseite.

+++ RTL: Jetzt ist es offiziell! Sender kündigt Comeback von beliebter TV-Show an +++

Bereits im Sommer hatte der Pay-TV-Anbieter die Kooperation mit Peacock angekündigt (>> hier die Infos). Kein unlogischer Schritt, schließlich gehören beide Anbieter zum US-Konzern Comcast.

Peacock wird bald allen deutschen Sky-Kunden zugänglich gemacht. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Kooperation von Sky und NBC in Europa gestartet

Nun startet der Rollout in Europa. Seit Dienstag können Kunden in Großbritannien und Irland ihr Sky-Konto bereits gratis mit Peacock verknüpfen. Das gilt auch für Abonnenten von Sky-Ticket.

------------------------------------

Mehr News zu Sky:

Sky bekommt plötzlich neue Konkurrenz! Sender sorgt für Rechte-Hammer

Sky-Experte wird deutlich – „Mit DIESEM BVB-Star gewinnst du keine Titel“

Sky verkündet Streaming-Hammer für Bundesliga-Fans! „Ganz neue Wege“

------------------------------------

Über die SkyQ-Plattform soll Peacock dann zugänglich sein wie schon jetzt viele andere Drittanbieter-Apps wie DAZN oder Netflix.

+++ Formel 1: Vertragsverlängerung steht bevor! Fans enttäuscht – „Wieso?“ +++

Peacock soll noch vor Jahresende nach Deutschland kommen

Noch vor Jahresende soll das auch für die Abonnenten in Deutschland, Österreich Schweiz und Italien möglich sein. Einen genauen Termin hat Sky aber bislang nicht verkündet.

-----------------------------------

Auswahl von Filmen und Serien bei Peacock:

Die Jurrasic-Park-Reihe

Die Fast&Furious-Reihe

The Blacklist

Chicago Fire

Suits

Downton Abbey

The Office

Kardashians

New Amsterdam

Saturday Night Live

Late Night with Seth Meyers

-----------------------------------

Es ist nicht die einzige Neuheit, die Sky jüngst verkündete. Auch eine technische Neuerung dürfte zahlreiche Abonnenten erfreuen. Mehr darüber erfährst du hier >>

Das Streamingangebot von Sky bekommt Zuwachs. Foto: imago images/Future Image

Neuer Sky-Reporter

Währenddesen rüstet Sky auch an der Personalfront weiter auf. Mit Marlon Irlbacher wurde ein weiterer Reporter für den Nachrichtensender Sky Sport News verpflichtet. Hier mehr dazu >>

>>> Formel 1: So wird Verstappen beim Saudi-GP Weltmeister

Sky kooperiert mit einem US-Streamingdienst vom gleichen Mutterkonzern. Foto: imago images/Fotostand

Auch Sky-Konkurrent DAZN schläft nicht und hat mit einer Innovation für mehr Komfort für seine Kunden gesorgt. Wie die Abonnenten des Streamingdienstes demnächst ihre Rechnungen ganz einfach bezahlen können, kannst du hier nachlesen >>