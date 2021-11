RTL: Jetzt ist es offiziell! Sender kündigt Comeback von beliebter TV-Show an

Einmal wieder Kind sein und die Spiele von damals spielen. RTL macht's möglich und das bereits zum zweiten Mal.

Nachdem der Sender im Sommer 2021 zum ersten Mal mit „Murmel Mania” auf Sendung gegangen war, gibt es jetzt gute Nachrichten für alle Fans der RTL-Spielshow.

RTL bringt „Murmel Mania” zurück ins TV

Wie ein RTL-Sprecher „DWDL.de” bestätigt hat, kehrt das Format in der Zukunft auf den Bildschirm zurück.

Kommentator Frank Buschmann hatte bereits in seiner Sky-Sendung „Glanzparade” etwaiges vermuten lassen. Jetzt also die Bestätigung!

In RTL-Show: „Murmel Mania” stellt Promis vor eine ganz neue Herausforderung

In der Show geht es für die Moderatoren und teilnehmenden Prominenten in die Niederlande zum Dreh. Hier müssen sie gegeneinander im Murmel-Wettkampf mit verschienen Hindernissen gewinnen.

+++Große Überraschung – DAS gab es so noch nie: So funktioniert „Murmel Mania”+++

Was nach einem netten Kinderspiel klingt, ist gar nicht mal so einfach, wie sich schon in der letzten Staffel zeigte. Von Formel-1-Reporter Kai Ebel bis RTL-Moderatorin Frauke Ludowig, kämpften die Promis bis zum Schluss.

Chris Tall war Moderator der ersten Staffel der RTL-Sendung „Murmel Mania”. Foto: RTL / W. Rutten

RTL kommt mit „Murmel Mania” zurück – Chris Tall könnte erneut als Moderator dabei sein

2021 war Comedian Chris Tall als Moderator dabei. Der 30-Jährige ist aktuell auch an Seite von Lola Weippert bei „Das Supertalent” zu sehen. Die 25-Jährige war selbst schon zu Gast bei „Murmel Mania”.

Ob er auch in der zweiten Staffel der RTL-Show mitmischen wird, ist noch unklar.

Dass sich dem anscheinend immer gut gelaunten Chris Tall eine zarte Seele versteckt, zeigte er ganz offen in einem Podcast. Hier erfährst du mehr dazu.