„Let’s Dance“ verkündet bittere Nachrichten – „Kann nicht mittanzen“

Traurige Nachrichten für die Fans von „Let’s Dance“.

Die RTL-Show ist noch bis zum 28. November auf Deutschland-Tour. Mit dabei ist eigentlich auch Valentina Pahde, die „Let’s Dance“-Zweitplatzierte der letzten Staffel. Doch jetzt müssen die Zuschauer erst einmal auf die verzichten.

„Let’s Dance“-Star muss pausieren! Das ist der Grund

„Valentina hat sich leider an der Rippe verletzt und der Arzt hat ihr strikte Tanz-Pause verordnet“, verkündete „Let’s Dance“ auf seinem Instagram-Kanal. Die GZSZ-Schauspielern hat sich offensichtlich verletzt.

Bis einschließlich 19.11 wird Valentina Pahde dem „Let’s Dance“-Trupp fehlen. Damit verpasst sie unter anderem die Shows in Frankfurt, Berlin und Bremen.

----------------------------------------

Das ist Valentina Pahde:

Valentina Victoria Pahde wurde am 4. Oktober 1994 in München geboren

Sie hat eine Zwillingsschwester namens Cheyenne, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist

Von 2010 bis 2011 spielte Valentina die Rolle der Caro Behrens in der ARD-Seifenoper „Marienhof“

Seit Januar 2015 steht sie bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als Sunny Richter vor der Kamera

Im Januar 2019 eröffneten Valentina und Cheyenne Pahde ein eigenes Feinkostgeschäft, den „Feinkostladen Pahde“ in München

2021 wurde Sie hinter Rurik Gislason Zweite bei "Let's Dance"

----------------------------------------

„Wir wünschen gute Besserung und drücken ganz doll die Daumen, dass du schnell wieder bei der Tour-Familie mittanzen kannst“, schickt „Let’s Dance“ Genesungswünsche an seine Tänzerin.

Einen Ersatz für die Shows hat das Team allerdings auch schon gefunden. Profikletterer und Zweitplatzierter der "Let’s Dance"-Staffel 2020, Moritz Hans wird Valentina Pahde so lange vertreten.

---------------------------------------

Mehr News zu „Let’s Dance“:

„Let's Dance“: Bestätigt! Diese Ankündigung ist bitter für Fans von Motsi Mabuse

„Let's Dance“-Star gesteht unter Tränen: „Ich habe nur Blut gesehen“

„Let's Dance”-Star Victoria Swarovski: Diesen ZDF-Studiokandidat würde sie glatt heiraten – „Nicht das schlechteste Geschäft”

---------------------------------------

Läuft alles nach Plan könnte die 27-Jährige schon am Samstag beim Auftritt in Mannheim wieder dabei sein. Die „Let’s Dance“-Tour endet am 28. November in Düsseldorf.

Aufgrund der Tour fehlt Valentina Pahde gerade an anderer Stelle. Hier mehr dazu!