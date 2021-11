Formel 1 gibt Vertragsverlängerung bekannt! Fans enttäuscht – „Wieso?“

Seit 1991 gehört der Circuit de Barcelona-Catalunya zum Rennkalender in der Formel 1 – und wird auch noch länger ein Teil davon sein.

Die Formel 1 hat den Vertrag mit der Rennstrecke bis 2026 verlängert. Den Fans stößt diese Nachricht bitter auf.

Formel 1: Spanien-GP bis 2026! Fans enttäuscht

1991 feierte die Formel 1 ihre Premiere in Barcelona, damals gewann Williams-Pilot Nigel Mansell. Von diesem Tag an zählte der Rundkurs in Katalonien quasi zum Inventar der Rennserie.

Am Freitagmorgen gab die Formel 1 offiziell die Vertragsverlängerung mit der Strecke in Barcelona bekannt. Der neue Kontrakt bis 2026.

Für große Begeisterung sorgte diese Meldung bei den Fans allerdings nicht. Der Grund liegt auf der Hand: Wirklich spektakulär ist die Strecke in Barcelona nicht, verrückte Rennen gehörten dort in der Vergangenheit nicht zur Tagesordnung.

Formel 1: Fans haben DIESE Hoffnung

Dementsprechend fallen auch die Reaktionen der Fans aus. Hier einige Kommentare:

„Wieso? Durchweg ein sehr langweiliger Rundkurs“

„Nur die schlechten Strecken bekommen einen Vertrag. Komm schon…“

„Neeeein“

„Top 3 der schrecklichsten Rennstrecken im Kalender“

„Leider so eine langweilige Strecke“

Andere Fans wollen aber die Hoffnung nicht zu schnell aufgeben. Sie hoffen, dass sich die Regeländerung im Jahr 2022 insbesondere auf dieser Strecke auswirken. Mit den neuen Autos soll die „Dirty Air“ verringert werden und überholen leichter gemacht werden. Dem Spanien-GP würde das guttun.

Formel 1: Droht in Saudi-Arabien ein Riesen-Skandal?

Aktuell tobt in der Formel 1 noch der Kampf um die WM. Schon in Saud-Arabien könnte es eine Entscheidung geben. Droht der Formel 1 sogar ein Skandal? (fs)