Skispringen: Spektakuläres Comeback! Mit IHM hat wohl niemand mehr gerechnet

Diese Geschichte beeindruckt gerade alle Skisprung-Fans! Wenn am kommenden Wochenende in Sapporo in Japan der nächste Weltcup im Skispringen ansteht, wird auch Noriaki Kasai am Start sein.

Mit 51 Jahren kehrt der Skisprung-Opa zurück. Vor seiner Rückkehr beim Weltcup im Skispringen zeigt sich Kasai froh, aber auch nervös.

Skispringen: Spektakuläres Comeback

Als Noriaki Kasai 1988 zum ersten Mal bei einem Weltcup im Skispringen dabei war, waren einige Skispringer noch nicht einmal geboren. Seinen letzten Sieg holte er 2014. Damals war er 42 Jahre alt. Zum letzten Mal auf stand er 2017 auf dem Podest und 2020 zuletzt bei einem Weltcup dabei.

Auch interessant: Skispringen: Bittere Gewissheit! DSV-Star am Boden

Der Japaner hielt sich dann weiter fit, war stets im zweitklassigen Continental Cup am Start. Im Januar vergangenen Jahres gehörte er zum japanischen Team, scheiterte allerdings in der Qualifikation. Dieses Jahr hingegen lief es deutlich besser. Im Continental Cup landete er auf den Plätzen 9, 11 und 21. Am vergangenen Woche holte er sich den Sieg beim TVh-Cup.

Und jetzt kehrt der Skiflug-Weltmeister von 1992 und Olympia-Zweite von 1994 und 2014 zurück in die erste Liga des Skispringens. „Ich habe jeden Tag so sehr an meiner Ausdauer, im mentalen Bereich und an meinem Gewicht gearbeitet. Und endlich zahlt sich das wieder aus“, sagte Kasai vor seiner Rückkehr am Samstag (17. Februar).

„Das wird ein solcher Druck für mich“

Mit seinem Comeback hat wohl niemand mehr gerechnet – vor allem als 51-Jähriger. „Das wird ein solcher Druck für mich, als ob es um den Sieg gehen würde. Aber ich möchte dem Druck standhalten. Denn alle warten auf mich, und die will ich nicht enttäuschen“, sagt Kasai.

Mehr Nachrichten für dich:

Wie hat sich der Skisprung-Opa so fit gehalten? „Ganz sicher ist es seine Ernährung. Fisch, Sushi, viel Gemüse. Und seine Art zu leben, sein Körperbau und seine Beweglichkeit, die das Resultat der richtigen Übungen sind“, schwärmte sein Trainer Matjaz Zupan zuletzt und kündigte an: „Er hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen.“ Das hat er in der Tat nicht. In Sapporo will er jetzt vor heimischen Fans dann für eine große Überraschung sorgen.