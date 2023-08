DAZN macht es offiziell! Gute Nachrichten für alle Kunden

Gute Nachrichten für alle Kunden von DAZN! Der Streamingdienst hat seine Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery verlängert bis 2026. Damit fliegt ein Angebot nicht einfach aus dem Programm, sondern bleibt den Zuschauern erhalten.

Konkret bedeutet das für Kunden von DAZN, dass die Sender Eurosport1 und Eurosport2 auch mindestens für die nächsten drei Jahre beim Streamingdienst abrufbar sein werden. Die Zusammenarbeit gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

DAZN: Tour de France, Olympia und Co. weiter beim Streamingdienst

„DAZN ist die ultimative Heimat für Sportfans, und wir freuen uns sehr über die Verlängerung der Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery, denn sie bekräftigt unser Engagement, den Fans das umfangreichste und hochwertigste Sportunterhaltungsangebot auf dem Markt zu bieten. Alle DAZN-Abonnenten können sich auf aufregende Sportmomente freuen, mit einigen der bekanntesten und beliebtesten Sport-Events und -Inhalte via Eurosport auf DAZN“, sagt Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region.

Auf Eurosport laufen zahlreiche Großevents wie die Tour de France, Olympia, Australien Open und Roland Garros sowie eine große Wintersport-Vielfalt. Zuletzt sicherte sich der Sender die Rechte an der Frauen-Handball-Bundesliga, zeigt dort in dieser Saison insgesamt 15 Partien.

Tom Sheppard, Partnership Development Director, Warner Bros. Discovery Sports Europe, sagt zu der Zusammenarbeit: „Wir freuen uns über die Verlängerung der Partnerschaft zwischen Warner Bros. Discovery und DAZN, die es uns ermöglicht, Eurosport weiterhin allen DAZN-Kunden anzubieten. Als führende Sport-Destinationen in Europa sind wir davon überzeugt, dass Eurosport ein äußerst attraktives Angebot darstellt und die Inhalte unserer Partner ergänzt.

Und weiter: „DAZN war in den vergangenen drei Jahren ein geschätzter Partner in der DACH-Region und unsere Vereinbarung ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir Sportfans die Möglichkeit geben, den Sport, den sie lieben, auf verschiedenen Wegen und auf die Art und Weise zu verfolgen, die ihnen am besten gefällt.“