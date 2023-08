Sky & DAZN: Kurz vor Bundesliga-Start – bittere Nachricht für Abonnenten!

Seit Jahren ärgern sich TV-Zuschauer darüber: die immer breitere Streuung von Fußballrechten. Wer Bundesliga, Pokal und Champions League komplett sehen will, ist mittlerweile auf drei Abos angewiesen. Dazu zählen auch Sky & DAZN.

Die beiden Schwergewichte teilen sich die Rechte für die Bundesliga-Übertragung in Deutschland. Um Abonnenten zu entlasten, bieten Sky & DAZN auch in diesem Jahr erneut ein Kombi-Angebot an. Bei den Preisen schluckt der ein oder andere aber.

Sky & DAZN: Problem für Kunden

Samstags Pay-TV, freitags und sonntags Streamingdienst – seit einiger Zeit ist dies das feste Übertragungsmuster in Deutschlands höchster Spielklasse. Klar, wer jedes Spiel seines Lieblingsteams sehen will, braucht beide Abos.

Allerdings schraubte gerade Streamingdienst DAZN in der Vergangenheit immer mehr an der Preisschraube und sorgte so für Wut. In Kombination mit weiteren Abos ächzen zahlreiche Abonnenten unter den Kosten.

Kombi-Preis steigt

Wer kostengünstig die ganze Bundesliga sehen wollte, für den brachten Sky & DAZN im letzten Jahr ein Kombi-Paket auf den Weg. Neukunden konnten so für 38,99 Euro auf beiden Plattformen Bundesliga-Fußball genießen. Aufgrund des Erfolgs wollen die beiden Unternehmen auch in diesem Jahr gemeinsame Sache machen.

Allerdings gibt es schlechte Nachrichten. Denn auch der Preis für das Kombi-Paket erhöht sich. Statt 38,99 Euro muss man nun bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 49,99 Euro pro Monat blechen – als Neukunde. Danach erhöht sich der Preis auf 80,49 Euro.

Sky & DAZN: Ersparnis nur klein

Ein Vergleich zu den Einzelabos zeigt: Das Ersparnis ist überschaubar. Während DAZN im Jahresabo 29,99 Euro pro Monat kostet, zahlt man für Sky-Bundesliga ein Jahr lang 25 Euro (danach 35,50 Euro). Im ersten Jahr sparen Kunden mit dem Kombipreis also fünf Euro pro Monat.

Geld und Preise bleiben bei der Bundesliga-Übertragung also weiterhin ein Thema. Los geht es am 18. August, wenn Meister Bayern München auf Werder Bremen trifft. Übertragen wird die Partie bei DAZN – und im FreeTV bei Sat 1.