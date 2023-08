NFL: Deutsche Fans stocksauer auf DAZN – „absolute Katastrophe“

Für die deutschen Fans der NFL ändert sich dieses Jahr alles. Und so richtig glücklich ist darüber niemand. Im Free-TV war das Aus von Kultshow „Ran NFL“ ein Schock, im Pay-TV läuft der beliebte „Game Pass“ künftig via DAZN.

Letzteres sorgt bereits jetzt für Ärger. Schon nach der ersten Übertragung regt sich großer Unmut im Netz. Denn: Beliebte Features des „NFL Game Pass“ sind mit dem Wechsel zu DAZN einfach verschwunden. Darunter einige, für die er besonders geschätzt wurde.

NFL: Game-Pass-Frust bei DAZN

Alles neu zur Saison 2023/24: Die deutschen Fans müssen sich an RTL statt Pro7 gewöhnen – und an einen radikal veränderten „NFL Game Pass“. Das eigene Produkt der „National Football League“ wird fortan von DAZN betrieben. Der Streamingdienst hatte in Deutschland bereits die NFL-Rechte. Football-Fans bezogen aber meist den Game Pass. Nur dort gibt es alle Spiele live und speziell auf die Sportart angepasste Features.

Von der Veränderung sind sie alles andere als begeistert. Zwar bleibt der Preis der gleiche, auch via DAZN zahlt man für alle NFL-Spiele 171,99 Euro und bekommt dafür alle Spiele direkt aus dem US-Programm. Doch bei der Übertragung fallen einige beliebte Features weg.

Zentrale Funktionen fallen weg

Schon bei der ersten Übertragung hagelte es frustrierte Kommentare Richtung DAZN. Vor allem die Funktion „All 22“ wird schon jetzt sehnlichst vermisst. Der Stream für Taktikliebhaber, der auf der Kamera-Totalen bleibt und stets das ganze Spielgeschehen zeigt, ist ab der neuen Saison nicht mehr verfügbar. Eine vielgenutzte Funktion – einfach weg.

Doch auch weitere Verluste wiegen schwer. Unter anderem – man mag es kaum glauben – die Werbung. Beim Football gibt es vergleichsweise viele Unterbrechungen. Auch die NFL-Fans sind keine Fans von Werbung. Bei DAZN gibt es stattdessen aber ein „Standbild“. Minutenlang starrt man auf das Logo des Streamingdienstes und hört Warteschleifen-Musik, bis das Spiel weitergeht. Extrem ermüdend, gerade mitten in der Nacht. Da ist den meisten die amerikanische Werbung deutlich lieber.

Das Fehlen weiterer kleiner Funktionen wird ebenfalls bemängelt. Der Stream geht erst unmittelbar vor Kick-Off online, die Download-Option ist weg, Spulen ist nur noch in 30- statt wie zuvor in 10-Sekunden-Schritten möglich. Alles vielleicht nur Kleinigkeiten, kumuliert für die NFL-Fans aber ein heftiges Downgrade zum bisherigen Angebot.

“DAZN ist ein kompletter Totalschaden“, schreibt ein Fan. „Ich finde das ’ne absolute Katastrophe“, ein anderer. Weitere Kommentare wie „Ein totaler Skandal ist das alles“ häufen sich im Netz.