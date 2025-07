RTL macht es offiziell: Fußball-Team erhält prominente Verstärkung

„Europapokaaal“! Den zeigt RTL in Form der Europa- und Conference-League auch in der kommenden Saison wieder live im Free-TV. Darüber hinaus dürfen sich Fußball-Fans beim TV-Sender auf Teile der zweiten Bundesliga freuen und auf ein ebenso neues Gesicht.

Ab der kommenden Saison verstärkt Jana Wosnitza das Fußball-Team bei RTL. Das gab der Sender in einer offiziellen Pressemittelung bekannt. Als Sport-Moderatorin hat sich die 31-Jährige bereits in der NFL-Berichterstattung einen Namen gemacht. Nun soll sie ihre Erfahrung auch im Fußball unter Beweis stellen – in gleich doppelter Funktion.

Zum einen ergänzt Wosnitza das Moderationsteam der Spieltagsshow „Matchday“ rund um Laura Papendick und Anna Kraft. Der Fokus liegt hierbei auf den Begegnungen im internationalen Geschäft. Zum anderen kommt die junge Moderatorin auch in der Kooperation zwischen RTL und Sky zum Einsatz.

Diese sieht vor, dass RTL drei Sky-Sonntagskonferenzen der zweiten Bundesliga im Free-TV übertragen wird. Auch hier soll Wosnitza moderieren. Außerdem konnte sich der TV-Sender die Rechte an den Samstagabend-Spielen der zweiten Liga sichern (mehr dazu hier). Hier soll Wosnitza als Field-Reporterin fungieren. Eine Rolle, auf die sich die erfahrene Sport-Moderatorin besonders freut.

„Mehr erfahren als das Erwartbare“

„Ich liebe es, im Stadion ganz nah dran zu sein und Gesprächssituationen zu schaffen, in denen man auch mal mehr als das Erwartbare erfährt. Darin liegt für mich der besondere Reiz der Live-Berichterstattung“, verrät Wosnitza in der offiziellen Pressemittelung von „RTL„.

Der Sportchef des Senders, Frank Robens, schätzt vor allem Wosnitzas „Leidenschaft, Expertise und umfangreiche Live-Erfahrung“. Diese kann die 31-jährige Moderatorin auf RTL erstmals beim Traditionskracher 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Schalke 04 unter Beweis stellen. Das Spiel dürfte einen gebührenden Empfang bereiten.