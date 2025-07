Eine Verkündung jagt nie nächste! Sky lässt Bundesliga-Bombe platzen

Die neue Fußballsaison steht vor der Tür. Wie in jedem Jahr wird der Pay-TV-Sender Sky viele der deutschen Bundesligaspiele übertragen. Neben dem „Flutlicht-Freitag“ und dem neuen „MyMatchday“-Programm hat Sky noch einige weitere Neuerungen geplant.

Eine davon ist sogar eine gänzlich neue Show. Auf der „Sky Sport Bundesliga-Saisoneröffnung“ verkündete der Sender ein neues Konzept: „Sky Sport Buzz – dein Friday Club“.

Sky bringt neue Show an den Start

Mit dieser Show will der Sender ganz neue Türen öffnen und eine neue Community erreichen. Es handelt sich hierbei um eine YouTube-Show, die jeden Freitagabend von 18:30 bis 20:30 frei für jeden zur Verfügung stehen wird.

+++ Sky verkündet Hammer-Neuzugang! Ex-Profi mit an Bord +++

Zwei Hosts werden die Zuschauer jeweils durch den Abend führen. Das Team besteht dabei aus Moderatorin Alina Schröder sowie der Creator-Bande: Fabian Pecher, Imke Salander, Julia Ertel, Marcel Gurk, Mike Stiefelhagen und Rena Schwabl. Ein junges Team, das eine neue und junge Community ansprechen soll, wie bei der „Sky Sport Bundesliga-Saisoneröffnung“ präsentiert wurde.

Weiteres neues Element geplant

Das Team von „Sky Sport Buzz“ wird aber auch an Spieltagen einen Blick hinter die Kulissen der Spiele werfen. Denn an Wochenenden werden die Moderatoren ebenfalls unterwegs sein und für Content auf den Social-Media-Kanälen sorgen.

Hier mehr News für dich:

In der neuen Show auf YouTube soll außerdem ein neues Format thematisiert werden: „Sky Sport Fantasy“. In Zusammenarbeit mit Kickbase hat der Sender ein eigenes Fantasy-Element entwickelt, das ebenfalls von der DFL unterstützt wird. Fans können künftig ihr eigenes virtuelles Team aufstellen. Viel Neues, was die Fußball-Fans in der Bundesliga ab sofort erwarten können – wie das von den Anhängern aufgenommen wird, muss aber noch abgewartet werden.