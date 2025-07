Sky verkündet Hammer-Neuzugang! Ex-Profi mit an Bord

Die neue Bundesligasaison steht vor der Tür. Während die zweite Bundesliga am kommenden Freitag (1. August) direkt mit einem Topspiel zwischen dem FC Schalke und Hertha BSC an den Start geht, beginnt die Bundesliga am 22. August ebenfalls mit einem Freitagabendspiel.

Freitagabendspiele, die ab sofort immer exklusiv auf Sky zu sehen sind (der Saisonauftakt zwischen Bayern und Leipzig auch im Free-TV). Der Pay-TV-Sender kündigt den neuen „Flutlicht-Freitag“ groß an und macht passend dazu eine neue Hammer-Personalie als Experte bekannt.

Sky verkündet neuen Experten

Der Freitagabend besteht bei Sky ab sofort aus einem neuen Experten-Team, wie bei der „Sky Sport Bundesliga-Saisoneröffnung“ verkündet wurde. Hier sind bekannte Sky-Gesichter wie Thomas Hitzlsperger, Shkodran Mustafi, Erik Meijer und Patrick Helmes dabei – aber jetzt auch noch ein neues. Ex-Bundesliga-Star Martin Harnik ist neuer Sky-Experte.

Das Experten-Team mit Neuzugang Harnik wird im Wechsel über die Partie des Abends, den bevorstehenden Spieltag sowie die News der vorangegangenen Woche sprechen.

Harnik bringt enorm viel Expertise mit

Der 38-jährige Harnik hat sich durch seine beeindruckende Bundesliga-Karriere den Expertenplatz allemal verdient. 240 Bundesligaspiele sowie 83 Zweitligaspiele absolvierte Harnik auf der größten deutschen Bühne. Diese Expertise darf er ab sofort bei Sky präsentieren.

Der Flutlicht-Freitag wird außerdem immer von einer Moderatorin – Britta Hofmann, Katharina Kleinfeldt, Mara Mones oder Nele Ocik – begleitet. Kommentiert wird das Spiel zudem von einem Kommentatoren-Duo. Diese bestehen aus Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld, sowie Hansi und Cornelius Küpper. Viele Neuerungen stehen für die Bundesliga-Fans also an, die schon sehr bald voller Vorfreude in das neue Fußballjahr starten werden.